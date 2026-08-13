报价部分
货币 / RIOX
回到股票

RIOX: Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF

26.64 USD 2.04 (8.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RIOX汇率已更改8.29%。当日，交易品种以低点24.50和高点35.37进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RIOX股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF股票今天的定价为26.64。它在24.50 - 35.37范围内交易，昨天的收盘价为24.60，交易量达到1412。RIOX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF目前的价值为26.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注211.94%和USD。实时查看图表以跟踪RIOX走势。

如何购买RIOX股票？

您可以以26.64的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF股票。订单通常设置在26.64或26.94附近，而1412和-24.68%显示市场活动。立即关注RIOX的实时图表更新。

如何投资RIOX股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF需要考虑年度范围6.40 - 72.96和当前价格26.64。许多人在以26.64或26.94下订单之前，会比较5.09%和。实时查看RIOX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF的最高价格是72.96。在6.40 - 72.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF（RIOX）的最低价格为6.40。将其与当前的26.64和6.40 - 72.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RIOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RIOX股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.60和211.94%中可见。

日范围
24.50 35.37
年范围
6.40 72.96
前一天收盘价
24.60
开盘价
35.37
卖价
26.64
买价
26.94
最低价
24.50
最高价
35.37
交易量
1.412 K
日变化
8.29%
月变化
5.09%
6个月变化
205.86%
年变化
211.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%