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RFEM: First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

95.84 USD 0.08 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RFEM汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点95.84和高点95.96进行交易。

关注First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RFEM新闻

常见问题解答

RFEM股票今天的价格是多少？

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF股票今天的定价为95.84。它在95.84 - 95.96范围内交易，昨天的收盘价为95.76，交易量达到5。RFEM的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF股票是否支付股息？

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF目前的价值为95.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.83%和USD。实时查看图表以跟踪RFEM走势。

如何购买RFEM股票？

您可以以95.84的当前价格购买First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在95.84或96.14附近，而5和-0.11%显示市场活动。立即关注RFEM的实时图表更新。

如何投资RFEM股票？

投资First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF需要考虑年度范围72.15 - 97.54和当前价格95.84。许多人在以95.84或96.14下订单之前，会比较2.88%和。实时查看RFEM价格图表，了解每日变化。

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF的最高价格是97.54。在72.15 - 97.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF的绩效。

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF股票的最低价格是多少？

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF（RFEM）的最低价格为72.15。将其与当前的95.84和72.15 - 97.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RFEM股票是什么时候拆分的？

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、95.76和32.83%中可见。

日范围
95.84 95.96
年范围
72.15 97.54
前一天收盘价
95.76
开盘价
95.95
卖价
95.84
买价
96.14
最低价
95.84
最高价
95.96
交易量
5
日变化
0.08%
月变化
2.88%
6个月变化
10.44%
年变化
32.83%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%