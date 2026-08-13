RETL: 零售行业指数三倍做多
今日RETL汇率已更改-3.18%。当日，交易品种以低点9.43和高点9.74进行交易。
关注零售行业指数三倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RETL股票今天的价格是多少？
零售行业指数三倍做多股票今天的定价为9.45。它在9.43 - 9.74范围内交易，昨天的收盘价为9.76，交易量达到400。RETL的实时价格图表显示了这些更新。
零售行业指数三倍做多股票是否支付股息？
零售行业指数三倍做多目前的价值为9.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.72%和USD。实时查看图表以跟踪RETL走势。
如何购买RETL股票？
您可以以9.45的当前价格购买零售行业指数三倍做多股票。订单通常设置在9.45或9.75附近，而400和-0.94%显示市场活动。立即关注RETL的实时图表更新。
如何投资RETL股票？
投资零售行业指数三倍做多需要考虑年度范围6.48 - 11.29和当前价格9.45。许多人在以9.45或9.75下订单之前，会比较-4.74%和。实时查看RETL价格图表，了解每日变化。
零售行业指数三倍做多股票的最高价格是多少？
在过去一年中，零售行业指数三倍做多的最高价格是11.29。在6.48 - 11.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪零售行业指数三倍做多的绩效。
零售行业指数三倍做多股票的最低价格是多少？
零售行业指数三倍做多（RETL）的最低价格为6.48。将其与当前的9.45和6.48 - 11.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RETL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RETL股票是什么时候拆分的？
零售行业指数三倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.76和2.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.76
- 开盘价
- 9.54
- 卖价
- 9.45
- 买价
- 9.75
- 最低价
- 9.43
- 最高价
- 9.74
- 交易量
- 400
- 日变化
- -3.18%
- 月变化
- -4.74%
- 6个月变化
- 5.00%
- 年变化
- 2.72%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%