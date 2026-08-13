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RETL: 零售行业指数三倍做多

9.45 USD 0.31 (3.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RETL汇率已更改-3.18%。当日，交易品种以低点9.43和高点9.74进行交易。

关注零售行业指数三倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RETL股票今天的价格是多少？

零售行业指数三倍做多股票今天的定价为9.45。它在9.43 - 9.74范围内交易，昨天的收盘价为9.76，交易量达到400。RETL的实时价格图表显示了这些更新。

零售行业指数三倍做多股票是否支付股息？

零售行业指数三倍做多目前的价值为9.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.72%和USD。实时查看图表以跟踪RETL走势。

如何购买RETL股票？

您可以以9.45的当前价格购买零售行业指数三倍做多股票。订单通常设置在9.45或9.75附近，而400和-0.94%显示市场活动。立即关注RETL的实时图表更新。

如何投资RETL股票？

投资零售行业指数三倍做多需要考虑年度范围6.48 - 11.29和当前价格9.45。许多人在以9.45或9.75下订单之前，会比较-4.74%和。实时查看RETL价格图表，了解每日变化。

零售行业指数三倍做多股票的最高价格是多少？

在过去一年中，零售行业指数三倍做多的最高价格是11.29。在6.48 - 11.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪零售行业指数三倍做多的绩效。

零售行业指数三倍做多股票的最低价格是多少？

零售行业指数三倍做多（RETL）的最低价格为6.48。将其与当前的9.45和6.48 - 11.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RETL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RETL股票是什么时候拆分的？

零售行业指数三倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.76和2.72%中可见。

日范围
9.43 9.74
年范围
6.48 11.29
前一天收盘价
9.76
开盘价
9.54
卖价
9.45
买价
9.75
最低价
9.43
最高价
9.74
交易量
400
日变化
-3.18%
月变化
-4.74%
6个月变化
5.00%
年变化
2.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%