RDTL股票今天的价格是多少？ GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF股票今天的定价为14.62。它在14.56 - 15.77范围内交易，昨天的收盘价为15.11，交易量达到263。RDTL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF股票是否支付股息？ GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF目前的价值为14.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.37%和USD。实时查看图表以跟踪RDTL走势。

如何购买RDTL股票？ 您可以以14.62的当前价格购买GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF股票。订单通常设置在14.62或14.92附近，而263和-2.53%显示市场活动。立即关注RDTL的实时图表更新。

如何投资RDTL股票？ 投资GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF需要考虑年度范围10.89 - 29.30和当前价格14.62。许多人在以14.62或14.92下订单之前，会比较17.24%和。实时查看RDTL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF的最高价格是29.30。在10.89 - 29.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF股票的最低价格是多少？ GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF（RDTL）的最低价格为10.89。将其与当前的14.62和10.89 - 29.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。