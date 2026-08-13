RDTL: GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF
今日RDTL汇率已更改-3.24%。当日，交易品种以低点14.56和高点15.77进行交易。
关注GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- W1
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常见问题解答
RDTL股票今天的价格是多少？
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF股票今天的定价为14.62。它在14.56 - 15.77范围内交易，昨天的收盘价为15.11，交易量达到263。RDTL的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF股票是否支付股息？
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF目前的价值为14.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.37%和USD。实时查看图表以跟踪RDTL走势。
如何购买RDTL股票？
您可以以14.62的当前价格购买GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF股票。订单通常设置在14.62或14.92附近，而263和-2.53%显示市场活动。立即关注RDTL的实时图表更新。
如何投资RDTL股票？
投资GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF需要考虑年度范围10.89 - 29.30和当前价格14.62。许多人在以14.62或14.92下订单之前，会比较17.24%和。实时查看RDTL价格图表，了解每日变化。
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF的最高价格是29.30。在10.89 - 29.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF的绩效。
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF（RDTL）的最低价格为10.89。将其与当前的14.62和10.89 - 29.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RDTL股票是什么时候拆分的？
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.11和-20.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.11
- 开盘价
- 15.00
- 卖价
- 14.62
- 买价
- 14.92
- 最低价
- 14.56
- 最高价
- 15.77
- 交易量
- 263
- 日变化
- -3.24%
- 月变化
- 17.24%
- 6个月变化
- -14.85%
- 年变化
- -20.37%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%