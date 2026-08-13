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RDTL: GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

14.62 USD 0.49 (3.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RDTL汇率已更改-3.24%。当日，交易品种以低点14.56和高点15.77进行交易。

关注GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RDTL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF股票今天的定价为14.62。它在14.56 - 15.77范围内交易，昨天的收盘价为15.11，交易量达到263。RDTL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF目前的价值为14.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.37%和USD。实时查看图表以跟踪RDTL走势。

如何购买RDTL股票？

您可以以14.62的当前价格购买GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF股票。订单通常设置在14.62或14.92附近，而263和-2.53%显示市场活动。立即关注RDTL的实时图表更新。

如何投资RDTL股票？

投资GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF需要考虑年度范围10.89 - 29.30和当前价格14.62。许多人在以14.62或14.92下订单之前，会比较17.24%和。实时查看RDTL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF的最高价格是29.30。在10.89 - 29.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF（RDTL）的最低价格为10.89。将其与当前的14.62和10.89 - 29.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RDTL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.11和-20.37%中可见。

日范围
14.56 15.77
年范围
10.89 29.30
前一天收盘价
15.11
开盘价
15.00
卖价
14.62
买价
14.92
最低价
14.56
最高价
15.77
交易量
263
日变化
-3.24%
月变化
17.24%
6个月变化
-14.85%
年变化
-20.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%