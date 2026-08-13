RCTR: First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF
今日RCTR汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点34.19和高点34.45进行交易。
关注First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
RCTR股票今天的价格是多少？
First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF股票今天的定价为34.19。它在34.19 - 34.45范围内交易，昨天的收盘价为34.14，交易量达到15。RCTR的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF股票是否支付股息？
First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF目前的价值为34.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.90%和USD。实时查看图表以跟踪RCTR走势。
如何购买RCTR股票？
您可以以34.19的当前价格购买First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF股票。订单通常设置在34.19或34.49附近，而15和-0.75%显示市场活动。立即关注RCTR的实时图表更新。
如何投资RCTR股票？
投资First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF需要考虑年度范围29.70 - 39.51和当前价格34.19。许多人在以34.19或34.49下订单之前，会比较4.14%和。实时查看RCTR价格图表，了解每日变化。
First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF的最高价格是39.51。在29.70 - 39.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF的绩效。
First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF（RCTR）的最低价格为29.70。将其与当前的34.19和29.70 - 39.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RCTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RCTR股票是什么时候拆分的？
First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.14和13.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.14
- 开盘价
- 34.45
- 卖价
- 34.19
- 买价
- 34.49
- 最低价
- 34.19
- 最高价
- 34.45
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- 4.14%
- 6个月变化
- -10.78%
- 年变化
- 13.90%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%