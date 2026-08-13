RCAX: Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF
今日RCAX汇率已更改13.35%。当日，交易品种以低点4.62和高点5.20进行交易。
关注Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RCAX股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF股票今天的定价为5.18。它在4.62 - 5.20范围内交易，昨天的收盘价为4.57，交易量达到446。RCAX的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF目前的价值为5.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.33%和USD。实时查看图表以跟踪RCAX走势。
如何购买RCAX股票？
您可以以5.18的当前价格购买Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF股票。订单通常设置在5.18或5.48附近，而446和8.37%显示市场活动。立即关注RCAX的实时图表更新。
如何投资RCAX股票？
投资Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF需要考虑年度范围2.15 - 31.62和当前价格5.18。许多人在以5.18或5.48下订单之前，会比较101.56%和。实时查看RCAX价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF的最高价格是31.62。在2.15 - 31.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF（RCAX）的最低价格为2.15。将其与当前的5.18和2.15 - 31.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RCAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RCAX股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.57和-75.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.57
- 开盘价
- 4.78
- 卖价
- 5.18
- 买价
- 5.48
- 最低价
- 4.62
- 最高价
- 5.20
- 交易量
- 446
- 日变化
- 13.35%
- 月变化
- 101.56%
- 6个月变化
- -66.56%
- 年变化
- -75.33%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%