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RCAX: Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF

5.18 USD 0.61 (13.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RCAX汇率已更改13.35%。当日，交易品种以低点4.62和高点5.20进行交易。

关注Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RCAX股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF股票今天的定价为5.18。它在4.62 - 5.20范围内交易，昨天的收盘价为4.57，交易量达到446。RCAX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF目前的价值为5.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.33%和USD。实时查看图表以跟踪RCAX走势。

如何购买RCAX股票？

您可以以5.18的当前价格购买Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF股票。订单通常设置在5.18或5.48附近，而446和8.37%显示市场活动。立即关注RCAX的实时图表更新。

如何投资RCAX股票？

投资Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF需要考虑年度范围2.15 - 31.62和当前价格5.18。许多人在以5.18或5.48下订单之前，会比较101.56%和。实时查看RCAX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF的最高价格是31.62。在2.15 - 31.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF（RCAX）的最低价格为2.15。将其与当前的5.18和2.15 - 31.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RCAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RCAX股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.57和-75.33%中可见。

日范围
4.62 5.20
年范围
2.15 31.62
前一天收盘价
4.57
开盘价
4.78
卖价
5.18
买价
5.48
最低价
4.62
最高价
5.20
交易量
446
日变化
13.35%
月变化
101.56%
6个月变化
-66.56%
年变化
-75.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%