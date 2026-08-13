RCAX股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF股票今天的定价为5.18。它在4.62 - 5.20范围内交易，昨天的收盘价为4.57，交易量达到446。RCAX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF目前的价值为5.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.33%和USD。实时查看图表以跟踪RCAX走势。

如何购买RCAX股票？ 您可以以5.18的当前价格购买Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF股票。订单通常设置在5.18或5.48附近，而446和8.37%显示市场活动。立即关注RCAX的实时图表更新。

如何投资RCAX股票？ 投资Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF需要考虑年度范围2.15 - 31.62和当前价格5.18。许多人在以5.18或5.48下订单之前，会比较101.56%和。实时查看RCAX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF的最高价格是31.62。在2.15 - 31.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF（RCAX）的最低价格为2.15。将其与当前的5.18和2.15 - 31.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RCAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。