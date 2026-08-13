QTOP: iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
今日QTOP汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点37.27和高点37.79进行交易。
关注iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
QTOP股票今天的价格是多少？
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF股票今天的定价为37.39。它在37.27 - 37.79范围内交易，昨天的收盘价为37.57，交易量达到208。QTOP的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF股票是否支付股息？
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF目前的价值为37.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.38%和USD。实时查看图表以跟踪QTOP走势。
如何购买QTOP股票？
您可以以37.39的当前价格购买iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF股票。订单通常设置在37.39或37.69附近，而208和-1.06%显示市场活动。立即关注QTOP的实时图表更新。
如何投资QTOP股票？
投资iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF需要考虑年度范围28.71 - 39.41和当前价格37.39。许多人在以37.39或37.69下订单之前，会比较4.41%和。实时查看QTOP价格图表，了解每日变化。
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF的最高价格是39.41。在28.71 - 39.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF的绩效。
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF股票的最低价格是多少？
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF（QTOP）的最低价格为28.71。将其与当前的37.39和28.71 - 39.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QTOP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QTOP股票是什么时候拆分的？
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.57和20.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.57
- 开盘价
- 37.79
- 卖价
- 37.39
- 买价
- 37.69
- 最低价
- 37.27
- 最高价
- 37.79
- 交易量
- 208
- 日变化
- -0.48%
- 月变化
- 4.41%
- 6个月变化
- 21.36%
- 年变化
- 20.38%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%