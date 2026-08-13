报价部分
货币 / QTOP
回到股票

QTOP: iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

37.39 USD 0.18 (0.48%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QTOP汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点37.27和高点37.79进行交易。

关注iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QTOP股票今天的价格是多少？

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF股票今天的定价为37.39。它在37.27 - 37.79范围内交易，昨天的收盘价为37.57，交易量达到208。QTOP的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF股票是否支付股息？

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF目前的价值为37.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.38%和USD。实时查看图表以跟踪QTOP走势。

如何购买QTOP股票？

您可以以37.39的当前价格购买iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF股票。订单通常设置在37.39或37.69附近，而208和-1.06%显示市场活动。立即关注QTOP的实时图表更新。

如何投资QTOP股票？

投资iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF需要考虑年度范围28.71 - 39.41和当前价格37.39。许多人在以37.39或37.69下订单之前，会比较4.41%和。实时查看QTOP价格图表，了解每日变化。

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF的最高价格是39.41。在28.71 - 39.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF的绩效。

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF股票的最低价格是多少？

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF（QTOP）的最低价格为28.71。将其与当前的37.39和28.71 - 39.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QTOP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QTOP股票是什么时候拆分的？

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.57和20.38%中可见。

日范围
37.27 37.79
年范围
28.71 39.41
前一天收盘价
37.57
开盘价
37.79
卖价
37.39
买价
37.69
最低价
37.27
最高价
37.79
交易量
208
日变化
-0.48%
月变化
4.41%
6个月变化
21.36%
年变化
20.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%