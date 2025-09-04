QQQY: Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
今日QQQY汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点22.77和高点22.98进行交易。
关注Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QQQY新闻
- Monthly-Paid Dividends: 21 Ideal 'Safer' July Dogs Ready To Buy
- GPIQ: Still The Best Nasdaq Income Play, But Watch The Throne (NASDAQ:GPIQ)
- QQQY ETF: Near Full Upside Exposure Changes The Investment Case (NASDAQ:QQQY)
- Monthly-Paid Dividends: 25 Ideal 'Safer' June Dogs Ready To Buy
- Monthly-Paid Dividends, From 29 Ideal “Safer” May Dogs
- QQQY: Double-Digit Yield Doesn't Justify The NAV Erosion (NASDAQ:QQQY)
- QQQY ETF: NAV Erosion Issues Persist Even With New Strategy (NASDAQ:QQQY)
- QDTE Vs. QQQY: Racing For Upside In 0DTE Income ETFs
- 20 Ideal 'Safer' MoPay November Dividend Equities And 80 Funds To Buy
- 26 Ideal 'Safer' MoPay October Dividend Equities And 80 Funds To Buy
- QQQY Returns Pure Income In An ETF Wrapper Using Nasdaq 100 Options Strategy (QQQY)
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
常见问题解答
QQQY股票今天的价格是多少？
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF股票今天的定价为22.83。它在22.77 - 22.98范围内交易，昨天的收盘价为22.86，交易量达到68。QQQY的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF股票是否支付股息？
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF目前的价值为22.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.26%和USD。实时查看图表以跟踪QQQY走势。
如何购买QQQY股票？
您可以以22.83的当前价格购买Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF股票。订单通常设置在22.83或23.13附近，而68和-0.65%显示市场活动。立即关注QQQY的实时图表更新。
如何投资QQQY股票？
投资Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF需要考虑年度范围19.91 - 24.95和当前价格22.83。许多人在以22.83或23.13下订单之前，会比较3.77%和。实时查看QQQY价格图表，了解每日变化。
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF的最高价格是24.95。在19.91 - 24.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF的绩效。
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF（QQQY）的最低价格为19.91。将其与当前的22.83和19.91 - 24.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QQQY股票是什么时候拆分的？
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.86和3.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.86
- 开盘价
- 22.98
- 卖价
- 22.83
- 买价
- 23.13
- 最低价
- 22.77
- 最高价
- 22.98
- 交易量
- 68
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 3.77%
- 6个月变化
- 4.58%
- 年变化
- 3.26%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%