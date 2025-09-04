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QQQY: Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

22.83 USD 0.03 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QQQY汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点22.77和高点22.98进行交易。

关注Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QQQY新闻

常见问题解答

QQQY股票今天的价格是多少？

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF股票今天的定价为22.83。它在22.77 - 22.98范围内交易，昨天的收盘价为22.86，交易量达到68。QQQY的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF股票是否支付股息？

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF目前的价值为22.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.26%和USD。实时查看图表以跟踪QQQY走势。

如何购买QQQY股票？

您可以以22.83的当前价格购买Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF股票。订单通常设置在22.83或23.13附近，而68和-0.65%显示市场活动。立即关注QQQY的实时图表更新。

如何投资QQQY股票？

投资Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF需要考虑年度范围19.91 - 24.95和当前价格22.83。许多人在以22.83或23.13下订单之前，会比较3.77%和。实时查看QQQY价格图表，了解每日变化。

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF的最高价格是24.95。在19.91 - 24.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF的绩效。

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF（QQQY）的最低价格为19.91。将其与当前的22.83和19.91 - 24.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QQQY股票是什么时候拆分的？

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.86和3.26%中可见。

日范围
22.77 22.98
年范围
19.91 24.95
前一天收盘价
22.86
开盘价
22.98
卖价
22.83
买价
23.13
最低价
22.77
最高价
22.98
交易量
68
日变化
-0.13%
月变化
3.77%
6个月变化
4.58%
年变化
3.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%