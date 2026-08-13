QDTY: YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF
今日QDTY汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点39.58和高点40.04进行交易。
关注YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
QDTY股票今天的价格是多少？
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF股票今天的定价为39.77。它在39.58 - 40.04范围内交易，昨天的收盘价为39.80，交易量达到38。QDTY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF目前的价值为39.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.95%和USD。实时查看图表以跟踪QDTY走势。
如何购买QDTY股票？
您可以以39.77的当前价格购买YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF股票。订单通常设置在39.77或40.07附近，而38和-0.55%显示市场活动。立即关注QDTY的实时图表更新。
如何投资QDTY股票？
投资YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF需要考虑年度范围36.36 - 43.99和当前价格39.77。许多人在以39.77或40.07下订单之前，会比较1.82%和。实时查看QDTY价格图表，了解每日变化。
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF的最高价格是43.99。在36.36 - 43.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF的绩效。
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF（QDTY）的最低价格为36.36。将其与当前的39.77和36.36 - 43.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QDTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QDTY股票是什么时候拆分的？
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.80和-1.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.80
- 开盘价
- 39.99
- 卖价
- 39.77
- 买价
- 40.07
- 最低价
- 39.58
- 最高价
- 40.04
- 交易量
- 38
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 1.82%
- 6个月变化
- -0.05%
- 年变化
- -1.95%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%