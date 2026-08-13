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QDTY: YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

39.77 USD 0.03 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QDTY汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点39.58和高点40.04进行交易。

关注YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QDTY股票今天的价格是多少？

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF股票今天的定价为39.77。它在39.58 - 40.04范围内交易，昨天的收盘价为39.80，交易量达到38。QDTY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF目前的价值为39.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.95%和USD。实时查看图表以跟踪QDTY走势。

如何购买QDTY股票？

您可以以39.77的当前价格购买YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF股票。订单通常设置在39.77或40.07附近，而38和-0.55%显示市场活动。立即关注QDTY的实时图表更新。

如何投资QDTY股票？

投资YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF需要考虑年度范围36.36 - 43.99和当前价格39.77。许多人在以39.77或40.07下订单之前，会比较1.82%和。实时查看QDTY价格图表，了解每日变化。

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF的最高价格是43.99。在36.36 - 43.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF的绩效。

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF（QDTY）的最低价格为36.36。将其与当前的39.77和36.36 - 43.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QDTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QDTY股票是什么时候拆分的？

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.80和-1.95%中可见。

日范围
39.58 40.04
年范围
36.36 43.99
前一天收盘价
39.80
开盘价
39.99
卖价
39.77
买价
40.07
最低价
39.58
最高价
40.04
交易量
38
日变化
-0.08%
月变化
1.82%
6个月变化
-0.05%
年变化
-1.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%