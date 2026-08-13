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QCML: GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF

14.71 USD 0.07 (0.48%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QCML汇率已更改0.48%。当日，交易品种以低点14.50和高点15.06进行交易。

关注GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QCML股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF股票今天的定价为14.71。它在14.50 - 15.06范围内交易，昨天的收盘价为14.64，交易量达到344。QCML的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF目前的价值为14.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.08%和USD。实时查看图表以跟踪QCML走势。

如何购买QCML股票？

您可以以14.71的当前价格购买GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF股票。订单通常设置在14.71或15.01附近，而344和-1.01%显示市场活动。立即关注QCML的实时图表更新。

如何投资QCML股票？

投资GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF需要考虑年度范围10.46 - 41.90和当前价格14.71。许多人在以14.71或15.01下订单之前，会比较20.97%和。实时查看QCML价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF的最高价格是41.90。在10.46 - 41.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF（QCML）的最低价格为10.46。将其与当前的14.71和10.46 - 41.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QCML在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QCML股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.64和2.08%中可见。

日范围
14.50 15.06
年范围
10.46 41.90
前一天收盘价
14.64
开盘价
14.86
卖价
14.71
买价
15.01
最低价
14.50
最高价
15.06
交易量
344
日变化
0.48%
月变化
20.97%
6个月变化
11.19%
年变化
2.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%