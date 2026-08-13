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QCMD: Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF

18.31 USD 0.05 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QCMD汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点18.31和高点18.46进行交易。

关注Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QCMD股票今天的价格是多少？

Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF股票今天的定价为18.31。它在18.31 - 18.46范围内交易，昨天的收盘价为18.26，交易量达到4。QCMD的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF股票是否支付股息？

Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF目前的价值为18.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-23.03%和USD。实时查看图表以跟踪QCMD走势。

如何购买QCMD股票？

您可以以18.31的当前价格购买Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF股票。订单通常设置在18.31或18.61附近，而4和-0.81%显示市场活动。立即关注QCMD的实时图表更新。

如何投资QCMD股票？

投资Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF需要考虑年度范围12.58 - 29.55和当前价格18.31。许多人在以18.31或18.61下订单之前，会比较-11.37%和。实时查看QCMD价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF的最高价格是29.55。在12.58 - 29.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF的绩效。

Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF股票的最低价格是多少？

Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF（QCMD）的最低价格为12.58。将其与当前的18.31和12.58 - 29.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QCMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QCMD股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.26和-23.03%中可见。

日范围
18.31 18.46
年范围
12.58 29.55
前一天收盘价
18.26
开盘价
18.46
卖价
18.31
买价
18.61
最低价
18.31
最高价
18.46
交易量
4
日变化
0.27%
月变化
-11.37%
6个月变化
-32.54%
年变化
-23.03%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%