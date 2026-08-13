QCMD股票今天的价格是多少？ Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF股票今天的定价为18.31。它在18.31 - 18.46范围内交易，昨天的收盘价为18.26，交易量达到4。QCMD的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF股票是否支付股息？ Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF目前的价值为18.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-23.03%和USD。实时查看图表以跟踪QCMD走势。

如何购买QCMD股票？ 您可以以18.31的当前价格购买Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF股票。订单通常设置在18.31或18.61附近，而4和-0.81%显示市场活动。立即关注QCMD的实时图表更新。

如何投资QCMD股票？ 投资Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF需要考虑年度范围12.58 - 29.55和当前价格18.31。许多人在以18.31或18.61下订单之前，会比较-11.37%和。实时查看QCMD价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF的最高价格是29.55。在12.58 - 29.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF的绩效。

Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF股票的最低价格是多少？ Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF（QCMD）的最低价格为12.58。将其与当前的18.31和12.58 - 29.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QCMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。