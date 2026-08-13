QCMD: Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF
今日QCMD汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点18.31和高点18.46进行交易。
关注Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QCMD股票今天的价格是多少？
Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF股票今天的定价为18.31。它在18.31 - 18.46范围内交易，昨天的收盘价为18.26，交易量达到4。QCMD的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF股票是否支付股息？
Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF目前的价值为18.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-23.03%和USD。实时查看图表以跟踪QCMD走势。
如何购买QCMD股票？
您可以以18.31的当前价格购买Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF股票。订单通常设置在18.31或18.61附近，而4和-0.81%显示市场活动。立即关注QCMD的实时图表更新。
如何投资QCMD股票？
投资Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF需要考虑年度范围12.58 - 29.55和当前价格18.31。许多人在以18.31或18.61下订单之前，会比较-11.37%和。实时查看QCMD价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF的最高价格是29.55。在12.58 - 29.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF的绩效。
Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF股票的最低价格是多少？
Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF（QCMD）的最低价格为12.58。将其与当前的18.31和12.58 - 29.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QCMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QCMD股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.26和-23.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.26
- 开盘价
- 18.46
- 卖价
- 18.31
- 买价
- 18.61
- 最低价
- 18.31
- 最高价
- 18.46
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- -11.37%
- 6个月变化
- -32.54%
- 年变化
- -23.03%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%