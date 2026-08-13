PTRB: PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF
今日PTRB汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点40.88和高点40.92进行交易。
关注PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PTRB股票今天的价格是多少？
PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF股票今天的定价为40.89。它在40.88 - 40.92范围内交易，昨天的收盘价为40.86，交易量达到196。PTRB的实时价格图表显示了这些更新。
PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF股票是否支付股息？
PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF目前的价值为40.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.70%和USD。实时查看图表以跟踪PTRB走势。
如何购买PTRB股票？
您可以以40.89的当前价格购买PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF股票。订单通常设置在40.89或41.19附近，而196和-0.05%显示市场活动。立即关注PTRB的实时图表更新。
如何投资PTRB股票？
投资PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF需要考虑年度范围40.67 - 42.73和当前价格40.89。许多人在以40.89或41.19下订单之前，会比较0.22%和。实时查看PTRB价格图表，了解每日变化。
PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF的最高价格是42.73。在40.67 - 42.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF的绩效。
PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF股票的最低价格是多少？
PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF（PTRB）的最低价格为40.67。将其与当前的40.89和40.67 - 42.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTRB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PTRB股票是什么时候拆分的？
PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.86和-3.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.86
- 开盘价
- 40.91
- 卖价
- 40.89
- 买价
- 41.19
- 最低价
- 40.88
- 最高价
- 40.92
- 交易量
- 196
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 0.22%
- 6个月变化
- -3.61%
- 年变化
- -3.70%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%