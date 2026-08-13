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PTRB: PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF

40.89 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PTRB汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点40.88和高点40.92进行交易。

关注PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • MN

常见问题解答

PTRB股票今天的价格是多少？

PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF股票今天的定价为40.89。它在40.88 - 40.92范围内交易，昨天的收盘价为40.86，交易量达到196。PTRB的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF股票是否支付股息？

PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF目前的价值为40.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.70%和USD。实时查看图表以跟踪PTRB走势。

如何购买PTRB股票？

您可以以40.89的当前价格购买PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF股票。订单通常设置在40.89或41.19附近，而196和-0.05%显示市场活动。立即关注PTRB的实时图表更新。

如何投资PTRB股票？

投资PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF需要考虑年度范围40.67 - 42.73和当前价格40.89。许多人在以40.89或41.19下订单之前，会比较0.22%和。实时查看PTRB价格图表，了解每日变化。

PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF的最高价格是42.73。在40.67 - 42.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF的绩效。

PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF股票的最低价格是多少？

PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF（PTRB）的最低价格为40.67。将其与当前的40.89和40.67 - 42.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTRB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PTRB股票是什么时候拆分的？

PGIM ETF Trust PGIM Total Return Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.86和-3.70%中可见。

日范围
40.88 40.92
年范围
40.67 42.73
前一天收盘价
40.86
开盘价
40.91
卖价
40.89
买价
41.19
最低价
40.88
最高价
40.92
交易量
196
日变化
0.07%
月变化
0.22%
6个月变化
-3.61%
年变化
-3.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%