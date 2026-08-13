PTIR股票今天的价格是多少？ GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF股票今天的定价为19.13。它在18.66 - 19.79范围内交易，昨天的收盘价为19.19，交易量达到5693。PTIR的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF股票是否支付股息？ GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF目前的价值为19.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.39%和USD。实时查看图表以跟踪PTIR走势。

如何购买PTIR股票？ 您可以以19.13的当前价格购买GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF股票。订单通常设置在19.13或19.43附近，而5693和0.26%显示市场活动。立即关注PTIR的实时图表更新。

如何投资PTIR股票？ 投资GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF需要考虑年度范围7.84 - 40.78和当前价格19.13。许多人在以19.13或19.43下订单之前，会比较78.12%和。实时查看PTIR价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF的最高价格是40.78。在7.84 - 40.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF股票的最低价格是多少？ GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF（PTIR）的最低价格为7.84。将其与当前的19.13和7.84 - 40.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTIR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。