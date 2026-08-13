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PTIR: GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

19.13 USD 0.06 (0.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PTIR汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点18.66和高点19.79进行交易。

关注GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PTIR股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF股票今天的定价为19.13。它在18.66 - 19.79范围内交易，昨天的收盘价为19.19，交易量达到5693。PTIR的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF目前的价值为19.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.39%和USD。实时查看图表以跟踪PTIR走势。

如何购买PTIR股票？

您可以以19.13的当前价格购买GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF股票。订单通常设置在19.13或19.43附近，而5693和0.26%显示市场活动。立即关注PTIR的实时图表更新。

如何投资PTIR股票？

投资GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF需要考虑年度范围7.84 - 40.78和当前价格19.13。许多人在以19.13或19.43下订单之前，会比较78.12%和。实时查看PTIR价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF的最高价格是40.78。在7.84 - 40.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF（PTIR）的最低价格为7.84。将其与当前的19.13和7.84 - 40.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTIR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PTIR股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.19和-15.39%中可见。

日范围
18.66 19.79
年范围
7.84 40.78
前一天收盘价
19.19
开盘价
19.08
卖价
19.13
买价
19.43
最低价
18.66
最高价
19.79
交易量
5.693 K
日变化
-0.31%
月变化
78.12%
6个月变化
22.24%
年变化
-15.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%