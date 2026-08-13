PTIR: GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
今日PTIR汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点18.66和高点19.79进行交易。
关注GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PTIR股票今天的价格是多少？
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF股票今天的定价为19.13。它在18.66 - 19.79范围内交易，昨天的收盘价为19.19，交易量达到5693。PTIR的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF股票是否支付股息？
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF目前的价值为19.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.39%和USD。实时查看图表以跟踪PTIR走势。
如何购买PTIR股票？
您可以以19.13的当前价格购买GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF股票。订单通常设置在19.13或19.43附近，而5693和0.26%显示市场活动。立即关注PTIR的实时图表更新。
如何投资PTIR股票？
投资GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF需要考虑年度范围7.84 - 40.78和当前价格19.13。许多人在以19.13或19.43下订单之前，会比较78.12%和。实时查看PTIR价格图表，了解每日变化。
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF的最高价格是40.78。在7.84 - 40.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF的绩效。
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF（PTIR）的最低价格为7.84。将其与当前的19.13和7.84 - 40.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTIR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PTIR股票是什么时候拆分的？
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.19和-15.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.19
- 开盘价
- 19.08
- 卖价
- 19.13
- 买价
- 19.43
- 最低价
- 18.66
- 最高价
- 19.79
- 交易量
- 5.693 K
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- 78.12%
- 6个月变化
- 22.24%
- 年变化
- -15.39%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%