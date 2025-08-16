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PSMJ: Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

34.42 USD 0.06 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PSMJ汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点34.42和高点34.43进行交易。

关注Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PSMJ新闻

常见问题解答

PSMJ股票今天的价格是多少？

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF股票今天的定价为34.42。它在34.42 - 34.43范围内交易，昨天的收盘价为34.48，交易量达到2。PSMJ的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF股票是否支付股息？

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF目前的价值为34.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.43%和USD。实时查看图表以跟踪PSMJ走势。

如何购买PSMJ股票？

您可以以34.42的当前价格购买Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF股票。订单通常设置在34.42或34.72附近，而2和-0.03%显示市场活动。立即关注PSMJ的实时图表更新。

如何投资PSMJ股票？

投资Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF需要考虑年度范围30.89 - 34.48和当前价格34.42。许多人在以34.42或34.72下订单之前，会比较1.00%和。实时查看PSMJ价格图表，了解每日变化。

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF的最高价格是34.48。在30.89 - 34.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF的绩效。

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF股票的最低价格是多少？

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF（PSMJ）的最低价格为30.89。将其与当前的34.42和30.89 - 34.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSMJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PSMJ股票是什么时候拆分的？

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.48和11.43%中可见。

日范围
34.42 34.43
年范围
30.89 34.48
前一天收盘价
34.48
开盘价
34.43
卖价
34.42
买价
34.72
最低价
34.42
最高价
34.43
交易量
2
日变化
-0.17%
月变化
1.00%
6个月变化
6.99%
年变化
11.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%