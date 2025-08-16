PSMJ股票今天的价格是多少？ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF股票今天的定价为34.42。它在34.42 - 34.43范围内交易，昨天的收盘价为34.48，交易量达到2。PSMJ的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF股票是否支付股息？ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF目前的价值为34.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.43%和USD。实时查看图表以跟踪PSMJ走势。

如何购买PSMJ股票？ 您可以以34.42的当前价格购买Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF股票。订单通常设置在34.42或34.72附近，而2和-0.03%显示市场活动。立即关注PSMJ的实时图表更新。

如何投资PSMJ股票？ 投资Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF需要考虑年度范围30.89 - 34.48和当前价格34.42。许多人在以34.42或34.72下订单之前，会比较1.00%和。实时查看PSMJ价格图表，了解每日变化。

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF的最高价格是34.48。在30.89 - 34.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF的绩效。

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF股票的最低价格是多少？ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF（PSMJ）的最低价格为30.89。将其与当前的34.42和30.89 - 34.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSMJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。