PSL: Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
今日PSL汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点113.81和高点114.29进行交易。
关注Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PSL股票今天的价格是多少？
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF股票今天的定价为113.81。它在113.81 - 114.29范围内交易，昨天的收盘价为114.26，交易量达到4。PSL的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF股票是否支付股息？
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF目前的价值为113.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.54%和USD。实时查看图表以跟踪PSL走势。
如何购买PSL股票？
您可以以113.81的当前价格购买Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF股票。订单通常设置在113.81或114.11附近，而4和-0.42%显示市场活动。立即关注PSL的实时图表更新。
如何投资PSL股票？
投资Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF需要考虑年度范围97.96 - 117.18和当前价格113.81。许多人在以113.81或114.11下订单之前，会比较-1.10%和。实时查看PSL价格图表，了解每日变化。
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF的最高价格是117.18。在97.96 - 117.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF的绩效。
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF（PSL）的最低价格为97.96。将其与当前的113.81和97.96 - 117.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PSL股票是什么时候拆分的？
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、114.26和2.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 114.26
- 开盘价
- 114.29
- 卖价
- 113.81
- 买价
- 114.11
- 最低价
- 113.81
- 最高价
- 114.29
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- -1.10%
- 6个月变化
- -2.17%
- 年变化
- 2.54%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%