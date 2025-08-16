PSFJ股票今天的价格是多少？ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF股票今天的定价为35.93。它在35.87 - 35.93范围内交易，昨天的收盘价为35.99，交易量达到58。PSFJ的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer Swan SOS Flex (July) ETF股票是否支付股息？ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF目前的价值为35.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.38%和USD。实时查看图表以跟踪PSFJ走势。

如何购买PSFJ股票？ 您可以以35.93的当前价格购买Pacer Swan SOS Flex (July) ETF股票。订单通常设置在35.93或36.23附近，而58和0.00%显示市场活动。立即关注PSFJ的实时图表更新。

如何投资PSFJ股票？ 投资Pacer Swan SOS Flex (July) ETF需要考虑年度范围31.65 - 35.99和当前价格35.93。许多人在以35.93或36.23下订单之前，会比较1.35%和。实时查看PSFJ价格图表，了解每日变化。

Pacer Swan SOS Flex (July) ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Pacer Swan SOS Flex (July) ETF的最高价格是35.99。在31.65 - 35.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Swan SOS Flex (July) ETF的绩效。

Pacer Swan SOS Flex (July) ETF股票的最低价格是多少？ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF（PSFJ）的最低价格为31.65。将其与当前的35.93和31.65 - 35.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSFJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。