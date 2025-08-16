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PSFD: Pacer Swan SOS Flex (January) ETF

40.58 USD 0.06 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PSFD汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点40.58和高点40.62进行交易。

关注Pacer Swan SOS Flex (January) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PSFD新闻

常见问题解答

PSFD股票今天的价格是多少？

Pacer Swan SOS Flex (January) ETF股票今天的定价为40.58。它在40.58 - 40.62范围内交易，昨天的收盘价为40.64，交易量达到6。PSFD的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer Swan SOS Flex (January) ETF股票是否支付股息？

Pacer Swan SOS Flex (January) ETF目前的价值为40.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.89%和USD。实时查看图表以跟踪PSFD走势。

如何购买PSFD股票？

您可以以40.58的当前价格购买Pacer Swan SOS Flex (January) ETF股票。订单通常设置在40.58或40.88附近，而6和-0.10%显示市场活动。立即关注PSFD的实时图表更新。

如何投资PSFD股票？

投资Pacer Swan SOS Flex (January) ETF需要考虑年度范围35.62 - 40.64和当前价格40.58。许多人在以40.58或40.88下订单之前，会比较0.07%和。实时查看PSFD价格图表，了解每日变化。

Pacer Swan SOS Flex (January) ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer Swan SOS Flex (January) ETF的最高价格是40.64。在35.62 - 40.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Swan SOS Flex (January) ETF的绩效。

Pacer Swan SOS Flex (January) ETF股票的最低价格是多少？

Pacer Swan SOS Flex (January) ETF（PSFD）的最低价格为35.62。将其与当前的40.58和35.62 - 40.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PSFD股票是什么时候拆分的？

Pacer Swan SOS Flex (January) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.64和13.89%中可见。

日范围
40.58 40.62
年范围
35.62 40.64
前一天收盘价
40.64
开盘价
40.62
卖价
40.58
买价
40.88
最低价
40.58
最高价
40.62
交易量
6
日变化
-0.15%
月变化
0.07%
6个月变化
7.90%
年变化
13.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%