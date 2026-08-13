PRIV: SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF
今日PRIV汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点24.72和高点24.74进行交易。
关注SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- MN
常见问题解答
PRIV股票今天的价格是多少？
SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF股票今天的定价为24.73。它在24.72 - 24.74范围内交易，昨天的收盘价为24.73，交易量达到12。PRIV的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF股票是否支付股息？
SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF目前的价值为24.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.74%和USD。实时查看图表以跟踪PRIV走势。
如何购买PRIV股票？
您可以以24.73的当前价格购买SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF股票。订单通常设置在24.73或25.03附近，而12和-0.04%显示市场活动。立即关注PRIV的实时图表更新。
如何投资PRIV股票？
投资SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF需要考虑年度范围24.68 - 25.79和当前价格24.73。许多人在以24.73或25.03下订单之前，会比较0.16%和。实时查看PRIV价格图表，了解每日变化。
SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF的最高价格是25.79。在24.68 - 25.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF的绩效。
SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF股票的最低价格是多少？
SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF（PRIV）的最低价格为24.68。将其与当前的24.73和24.68 - 25.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PRIV股票是什么时候拆分的？
SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.73和-3.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.73
- 开盘价
- 24.74
- 卖价
- 24.73
- 买价
- 25.03
- 最低价
- 24.72
- 最高价
- 24.74
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- -3.36%
- 年变化
- -3.74%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%