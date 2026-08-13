PRIV股票今天的价格是多少？ SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF股票今天的定价为24.73。它在24.72 - 24.74范围内交易，昨天的收盘价为24.73，交易量达到12。PRIV的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF股票是否支付股息？ SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF目前的价值为24.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.74%和USD。实时查看图表以跟踪PRIV走势。

如何购买PRIV股票？ 您可以以24.73的当前价格购买SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF股票。订单通常设置在24.73或25.03附近，而12和-0.04%显示市场活动。立即关注PRIV的实时图表更新。

如何投资PRIV股票？ 投资SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF需要考虑年度范围24.68 - 25.79和当前价格24.73。许多人在以24.73或25.03下订单之前，会比较0.16%和。实时查看PRIV价格图表，了解每日变化。

SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF的最高价格是25.79。在24.68 - 25.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF的绩效。

SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF股票的最低价格是多少？ SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF（PRIV）的最低价格为24.68。将其与当前的24.73和24.68 - 25.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。