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PRIV: SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF
Курс PRIV за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.72, а максимальная — 24.74.
Следите за динамикой SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PRIV сегодня?
SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF (PRIV) сегодня оценивается на уровне 24.73. Инструмент торгуется в пределах 24.72 - 24.74, вчерашнее закрытие составило 24.80, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF?
SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF в настоящее время оценивается в 24.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.74% и USD. Отслеживайте движения PRIV на графике в реальном времени.
Как купить акции PRIV?
Вы можете купить акции SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF (PRIV) по текущей цене 24.73. Ордера обычно размещаются около 24.73 или 25.03, тогда как 17 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PRIV?
Инвестирование в SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF предполагает учет годового диапазона 24.68 - 25.79 и текущей цены 24.73. Многие сравнивают 0.16% и -3.36% перед размещением ордеров на 24.73 или 25.03. Изучайте ежедневные изменения цены PRIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF?
Самая высокая цена SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF (PRIV) за последний год составила 25.79. Акции заметно колебались в пределах 24.68 - 25.79, сравнение с 24.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF?
Самая низкая цена SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF (PRIV) за год составила 24.68. Сравнение с текущими 24.73 и 24.68 - 25.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PRIV?
В прошлом SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.80 и -3.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.80
- Open
- 24.72
- Bid
- 24.73
- Ask
- 25.03
- Low
- 24.72
- High
- 24.74
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- -3.36%
- Годовое изменение
- -3.74%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%