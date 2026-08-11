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PRIV: SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF

24.73 USD 0.07 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PRIV за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.72, а максимальная — 24.74.

Следите за динамикой SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PRIV сегодня?

SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF (PRIV) сегодня оценивается на уровне 24.73. Инструмент торгуется в пределах 24.72 - 24.74, вчерашнее закрытие составило 24.80, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF?

SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF в настоящее время оценивается в 24.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.74% и USD. Отслеживайте движения PRIV на графике в реальном времени.

Как купить акции PRIV?

Вы можете купить акции SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF (PRIV) по текущей цене 24.73. Ордера обычно размещаются около 24.73 или 25.03, тогда как 17 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PRIV?

Инвестирование в SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF предполагает учет годового диапазона 24.68 - 25.79 и текущей цены 24.73. Многие сравнивают 0.16% и -3.36% перед размещением ордеров на 24.73 или 25.03. Изучайте ежедневные изменения цены PRIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF?

Самая высокая цена SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF (PRIV) за последний год составила 25.79. Акции заметно колебались в пределах 24.68 - 25.79, сравнение с 24.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF?

Самая низкая цена SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF (PRIV) за год составила 24.68. Сравнение с текущими 24.73 и 24.68 - 25.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PRIV?

В прошлом SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.80 и -3.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.72 24.74
Годовой диапазон
24.68 25.79
Предыдущее закрытие
24.80
Open
24.72
Bid
24.73
Ask
25.03
Low
24.72
High
24.74
Объем
17
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-3.36%
Годовое изменение
-3.74%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%