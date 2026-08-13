PONX: Tradr 2X Long PONY Daily ETF
今日PONX汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点22.63和高点23.10进行交易。
关注Tradr 2X Long PONY Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PONX股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long PONY Daily ETF股票今天的定价为22.63。它在22.63 - 23.10范围内交易，昨天的收盘价为22.65，交易量达到6。PONX的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long PONY Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long PONY Daily ETF目前的价值为22.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.46%和USD。实时查看图表以跟踪PONX走势。
如何购买PONX股票？
您可以以22.63的当前价格购买Tradr 2X Long PONY Daily ETF股票。订单通常设置在22.63或22.93附近，而6和-1.61%显示市场活动。立即关注PONX的实时图表更新。
如何投资PONX股票？
投资Tradr 2X Long PONY Daily ETF需要考虑年度范围2.65 - 72.51和当前价格22.63。许多人在以22.63或22.93下订单之前，会比较16.35%和。实时查看PONX价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long PONY Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long PONY Daily ETF的最高价格是72.51。在2.65 - 72.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long PONY Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long PONY Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long PONY Daily ETF（PONX）的最低价格为2.65。将其与当前的22.63和2.65 - 72.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PONX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PONX股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long PONY Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.65和-16.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.65
- 开盘价
- 23.00
- 卖价
- 22.63
- 买价
- 22.93
- 最低价
- 22.63
- 最高价
- 23.10
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 16.35%
- 6个月变化
- 48.88%
- 年变化
- -16.46%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%