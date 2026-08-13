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PONX: Tradr 2X Long PONY Daily ETF

22.63 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PONX汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点22.63和高点23.10进行交易。

关注Tradr 2X Long PONY Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PONX股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long PONY Daily ETF股票今天的定价为22.63。它在22.63 - 23.10范围内交易，昨天的收盘价为22.65，交易量达到6。PONX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long PONY Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long PONY Daily ETF目前的价值为22.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.46%和USD。实时查看图表以跟踪PONX走势。

如何购买PONX股票？

您可以以22.63的当前价格购买Tradr 2X Long PONY Daily ETF股票。订单通常设置在22.63或22.93附近，而6和-1.61%显示市场活动。立即关注PONX的实时图表更新。

如何投资PONX股票？

投资Tradr 2X Long PONY Daily ETF需要考虑年度范围2.65 - 72.51和当前价格22.63。许多人在以22.63或22.93下订单之前，会比较16.35%和。实时查看PONX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long PONY Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long PONY Daily ETF的最高价格是72.51。在2.65 - 72.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long PONY Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long PONY Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long PONY Daily ETF（PONX）的最低价格为2.65。将其与当前的22.63和2.65 - 72.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PONX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PONX股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long PONY Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.65和-16.46%中可见。

日范围
22.63 23.10
年范围
2.65 72.51
前一天收盘价
22.65
开盘价
23.00
卖价
22.63
买价
22.93
最低价
22.63
最高价
23.10
交易量
6
日变化
-0.09%
月变化
16.35%
6个月变化
48.88%
年变化
-16.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%