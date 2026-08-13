PLTZ: Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF
今日PLTZ汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点9.54和高点10.12进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PLTZ股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF股票今天的定价为9.88。它在9.54 - 10.12范围内交易，昨天的收盘价为9.85，交易量达到5136。PLTZ的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF目前的价值为9.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.75%和USD。实时查看图表以跟踪PLTZ走势。
如何购买PLTZ股票？
您可以以9.88的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF股票。订单通常设置在9.88或10.18附近，而5136和-0.80%显示市场活动。立即关注PLTZ的实时图表更新。
如何投资PLTZ股票？
投资Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF需要考虑年度范围5.22 - 43.79和当前价格9.88。许多人在以9.88或10.18下订单之前，会比较-65.63%和。实时查看PLTZ价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF的最高价格是43.79。在5.22 - 43.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF（PLTZ）的最低价格为5.22。将其与当前的9.88和5.22 - 43.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PLTZ股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.85和-7.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.85
- 开盘价
- 9.96
- 卖价
- 9.88
- 买价
- 10.18
- 最低价
- 9.54
- 最高价
- 10.12
- 交易量
- 5.136 K
- 日变化
- 0.30%
- 月变化
- -65.63%
- 6个月变化
- -70.86%
- 年变化
- -7.75%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%