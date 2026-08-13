PLTZ股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF股票今天的定价为9.88。它在9.54 - 10.12范围内交易，昨天的收盘价为9.85，交易量达到5136。PLTZ的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF目前的价值为9.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.75%和USD。实时查看图表以跟踪PLTZ走势。

如何购买PLTZ股票？ 您可以以9.88的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF股票。订单通常设置在9.88或10.18附近，而5136和-0.80%显示市场活动。立即关注PLTZ的实时图表更新。

如何投资PLTZ股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF需要考虑年度范围5.22 - 43.79和当前价格9.88。许多人在以9.88或10.18下订单之前，会比较-65.63%和。实时查看PLTZ价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF的最高价格是43.79。在5.22 - 43.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF（PLTZ）的最低价格为5.22。将其与当前的9.88和5.22 - 43.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。