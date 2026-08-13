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PLTZ: Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF

9.88 USD 0.03 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PLTZ汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点9.54和高点10.12进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PLTZ股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF股票今天的定价为9.88。它在9.54 - 10.12范围内交易，昨天的收盘价为9.85，交易量达到5136。PLTZ的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF目前的价值为9.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.75%和USD。实时查看图表以跟踪PLTZ走势。

如何购买PLTZ股票？

您可以以9.88的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF股票。订单通常设置在9.88或10.18附近，而5136和-0.80%显示市场活动。立即关注PLTZ的实时图表更新。

如何投资PLTZ股票？

投资Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF需要考虑年度范围5.22 - 43.79和当前价格9.88。许多人在以9.88或10.18下订单之前，会比较-65.63%和。实时查看PLTZ价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF的最高价格是43.79。在5.22 - 43.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF（PLTZ）的最低价格为5.22。将其与当前的9.88和5.22 - 43.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PLTZ股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.85和-7.75%中可见。

日范围
9.54 10.12
年范围
5.22 43.79
前一天收盘价
9.85
开盘价
9.96
卖价
9.88
买价
10.18
最低价
9.54
最高价
10.12
交易量
5.136 K
日变化
0.30%
月变化
-65.63%
6个月变化
-70.86%
年变化
-7.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%