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PLTY: YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

38.65 USD 0.07 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PLTY汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点38.28和高点39.15进行交易。

关注YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PLTY股票今天的价格是多少？

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF股票今天的定价为38.65。它在38.28 - 39.15范围内交易，昨天的收盘价为38.72，交易量达到247。PLTY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF目前的价值为38.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.76%和USD。实时查看图表以跟踪PLTY走势。

如何购买PLTY股票？

您可以以38.65的当前价格购买YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在38.65或38.95附近，而247和-0.34%显示市场活动。立即关注PLTY的实时图表更新。

如何投资PLTY股票？

投资YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围26.07 - 43.42和当前价格38.65。许多人在以38.65或38.95下订单之前，会比较33.28%和。实时查看PLTY价格图表，了解每日变化。

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF的最高价格是43.42。在26.07 - 43.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF（PLTY）的最低价格为26.07。将其与当前的38.65和26.07 - 43.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PLTY股票是什么时候拆分的？

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.72和3.76%中可见。

日范围
38.28 39.15
年范围
26.07 43.42
前一天收盘价
38.72
开盘价
38.78
卖价
38.65
买价
38.95
最低价
38.28
最高价
39.15
交易量
247
日变化
-0.18%
月变化
33.28%
6个月变化
-1.53%
年变化
3.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%