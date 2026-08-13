PLTY股票今天的价格是多少？ YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF股票今天的定价为38.65。它在38.28 - 39.15范围内交易，昨天的收盘价为38.72，交易量达到247。PLTY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？ YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF目前的价值为38.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.76%和USD。实时查看图表以跟踪PLTY走势。

如何购买PLTY股票？ 您可以以38.65的当前价格购买YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在38.65或38.95附近，而247和-0.34%显示市场活动。立即关注PLTY的实时图表更新。

如何投资PLTY股票？ 投资YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围26.07 - 43.42和当前价格38.65。许多人在以38.65或38.95下订单之前，会比较33.28%和。实时查看PLTY价格图表，了解每日变化。

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF的最高价格是43.42。在26.07 - 43.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？ YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF（PLTY）的最低价格为26.07。将其与当前的38.65和26.07 - 43.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。