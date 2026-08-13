PLTY: YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
今日PLTY汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点38.28和高点39.15进行交易。
关注YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
PLTY股票今天的价格是多少？
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF股票今天的定价为38.65。它在38.28 - 39.15范围内交易，昨天的收盘价为38.72，交易量达到247。PLTY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF目前的价值为38.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.76%和USD。实时查看图表以跟踪PLTY走势。
如何购买PLTY股票？
您可以以38.65的当前价格购买YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在38.65或38.95附近，而247和-0.34%显示市场活动。立即关注PLTY的实时图表更新。
如何投资PLTY股票？
投资YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围26.07 - 43.42和当前价格38.65。许多人在以38.65或38.95下订单之前，会比较33.28%和。实时查看PLTY价格图表，了解每日变化。
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF的最高价格是43.42。在26.07 - 43.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF的绩效。
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF（PLTY）的最低价格为26.07。将其与当前的38.65和26.07 - 43.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PLTY股票是什么时候拆分的？
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.72和3.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.72
- 开盘价
- 38.78
- 卖价
- 38.65
- 买价
- 38.95
- 最低价
- 38.28
- 最高价
- 39.15
- 交易量
- 247
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 33.28%
- 6个月变化
- -1.53%
- 年变化
- 3.76%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%