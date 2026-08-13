PLTU: Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares
今日PLTU汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点50.04和高点53.07进行交易。
关注Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PLTU股票今天的价格是多少？
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares股票今天的定价为51.30。它在50.04 - 53.07范围内交易，昨天的收盘价为51.46，交易量达到3098。PLTU的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares目前的价值为51.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注34.36%和USD。实时查看图表以跟踪PLTU走势。
如何购买PLTU股票？
您可以以51.30的当前价格购买Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares股票。订单通常设置在51.30或51.60附近，而3098和0.45%显示市场活动。立即关注PLTU的实时图表更新。
如何投资PLTU股票？
投资Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares需要考虑年度范围21.04 - 55.77和当前价格51.30。许多人在以51.30或51.60下订单之前，会比较79.31%和。实时查看PLTU价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares的最高价格是55.77。在21.04 - 55.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares的绩效。
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares（PLTU）的最低价格为21.04。将其与当前的51.30和21.04 - 55.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PLTU股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.46和34.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.46
- 开盘价
- 51.07
- 卖价
- 51.30
- 买价
- 51.60
- 最低价
- 50.04
- 最高价
- 53.07
- 交易量
- 3.098 K
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- 79.31%
- 6个月变化
- 19.78%
- 年变化
- 34.36%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%