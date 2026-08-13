PLTU股票今天的价格是多少？ Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares股票今天的定价为51.30。它在50.04 - 53.07范围内交易，昨天的收盘价为51.46，交易量达到3098。PLTU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares股票是否支付股息？ Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares目前的价值为51.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注34.36%和USD。实时查看图表以跟踪PLTU走势。

如何购买PLTU股票？ 您可以以51.30的当前价格购买Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares股票。订单通常设置在51.30或51.60附近，而3098和0.45%显示市场活动。立即关注PLTU的实时图表更新。

如何投资PLTU股票？ 投资Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares需要考虑年度范围21.04 - 55.77和当前价格51.30。许多人在以51.30或51.60下订单之前，会比较79.31%和。实时查看PLTU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares的最高价格是55.77。在21.04 - 55.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？ Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares（PLTU）的最低价格为21.04。将其与当前的51.30和21.04 - 55.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。