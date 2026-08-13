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PLTU: Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

51.30 USD 0.16 (0.31%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PLTU汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点50.04和高点53.07进行交易。

关注Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PLTU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares股票今天的定价为51.30。它在50.04 - 53.07范围内交易，昨天的收盘价为51.46，交易量达到3098。PLTU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares目前的价值为51.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注34.36%和USD。实时查看图表以跟踪PLTU走势。

如何购买PLTU股票？

您可以以51.30的当前价格购买Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares股票。订单通常设置在51.30或51.60附近，而3098和0.45%显示市场活动。立即关注PLTU的实时图表更新。

如何投资PLTU股票？

投资Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares需要考虑年度范围21.04 - 55.77和当前价格51.30。许多人在以51.30或51.60下订单之前，会比较79.31%和。实时查看PLTU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares的最高价格是55.77。在21.04 - 55.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares（PLTU）的最低价格为21.04。将其与当前的51.30和21.04 - 55.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PLTU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.46和34.36%中可见。

日范围
50.04 53.07
年范围
21.04 55.77
前一天收盘价
51.46
开盘价
51.07
卖价
51.30
买价
51.60
最低价
50.04
最高价
53.07
交易量
3.098 K
日变化
-0.31%
月变化
79.31%
6个月变化
19.78%
年变化
34.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%