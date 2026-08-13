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PLTG: Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF

18.23 USD 0.07 (0.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PLTG汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点17.83和高点18.83进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PLTG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF股票今天的定价为18.23。它在17.83 - 18.83范围内交易，昨天的收盘价为18.30，交易量达到262。PLTG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF目前的价值为18.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注34.94%和USD。实时查看图表以跟踪PLTG走势。

如何购买PLTG股票？

您可以以18.23的当前价格购买Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF股票。订单通常设置在18.23或18.53附近，而262和0.94%显示市场活动。立即关注PLTG的实时图表更新。

如何投资PLTG股票？

投资Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF需要考虑年度范围7.54 - 19.75和当前价格18.23。许多人在以18.23或18.53下订单之前，会比较77.85%和。实时查看PLTG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF的最高价格是19.75。在7.54 - 19.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF（PLTG）的最低价格为7.54。将其与当前的18.23和7.54 - 19.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PLTG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.30和34.94%中可见。

日范围
17.83 18.83
年范围
7.54 19.75
前一天收盘价
18.30
开盘价
18.06
卖价
18.23
买价
18.53
最低价
17.83
最高价
18.83
交易量
262
日变化
-0.38%
月变化
77.85%
6个月变化
20.09%
年变化
34.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%