PLTG: Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF
今日PLTG汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点17.83和高点18.83进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- MN
常见问题解答
PLTG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF股票今天的定价为18.23。它在17.83 - 18.83范围内交易，昨天的收盘价为18.30，交易量达到262。PLTG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF目前的价值为18.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注34.94%和USD。实时查看图表以跟踪PLTG走势。
如何购买PLTG股票？
您可以以18.23的当前价格购买Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF股票。订单通常设置在18.23或18.53附近，而262和0.94%显示市场活动。立即关注PLTG的实时图表更新。
如何投资PLTG股票？
投资Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF需要考虑年度范围7.54 - 19.75和当前价格18.23。许多人在以18.23或18.53下订单之前，会比较77.85%和。实时查看PLTG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF的最高价格是19.75。在7.54 - 19.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF（PLTG）的最低价格为7.54。将其与当前的18.23和7.54 - 19.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PLTG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.30和34.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.30
- 开盘价
- 18.06
- 卖价
- 18.23
- 买价
- 18.53
- 最低价
- 17.83
- 最高价
- 18.83
- 交易量
- 262
- 日变化
- -0.38%
- 月变化
- 77.85%
- 6个月变化
- 20.09%
- 年变化
- 34.94%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%