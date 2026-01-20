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PIZ: Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF

53.54 USD 0.04 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PIZ汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点53.33和高点53.89进行交易。

关注Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PIZ新闻

常见问题解答

PIZ股票今天的价格是多少？

Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF股票今天的定价为53.54。它在53.33 - 53.89范围内交易，昨天的收盘价为53.50，交易量达到34。PIZ的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF股票是否支付股息？

Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF目前的价值为53.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.44%和USD。实时查看图表以跟踪PIZ走势。

如何购买PIZ股票？

您可以以53.54的当前价格购买Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF股票。订单通常设置在53.54或53.84附近，而34和-0.15%显示市场活动。立即关注PIZ的实时图表更新。

如何投资PIZ股票？

投资Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF需要考虑年度范围45.44 - 59.47和当前价格53.54。许多人在以53.54或53.84下订单之前，会比较3.90%和。实时查看PIZ价格图表，了解每日变化。

Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF的最高价格是59.47。在45.44 - 59.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF的绩效。

Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF（PIZ）的最低价格为45.44。将其与当前的53.54和45.44 - 59.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PIZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PIZ股票是什么时候拆分的？

Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.50和17.44%中可见。

日范围
53.33 53.89
年范围
45.44 59.47
前一天收盘价
53.50
开盘价
53.62
卖价
53.54
买价
53.84
最低价
53.33
最高价
53.89
交易量
34
日变化
0.07%
月变化
3.90%
6个月变化
-1.42%
年变化
17.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%