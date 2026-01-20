PIZ: Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
今日PIZ汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点53.33和高点53.89进行交易。
关注Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PIZ新闻
- Performance Insights - July 2026
- CIO Weekly: Will Earnings Sustain Equities Momentum?
- Shipping Choke Points Raise Business Costs Even After The Iran War
- Global Leading Indicators, June 2026 - Downturn Confirmed
- Jensen Huang's $9 Trillion Productivity Claim
- Allocate With Intent: Active Equity Strategies For Changing Markets
- Irrational Exuberance Again
- Trump-Xi Summit 2026: Key Expectations And What Markets Are Watching
- Oil Is A Critical War Gauge For Tracking Iran Risk In Real Time
- Indicators Suggest The Market Likely Hasn't Hit Bottom Yet
- A Different Supply-Side Shock
- Weekly Market Pulse: Questions
- Outlook For Global Economy As Middle East Conflict Creates A Critical 'Chokepoint'
- IMOM: Better Tactical ETF Than Long-Term Holding (NASDAQ:IMOM)
- IMTM: A Fair International Momentum ETF, But Lags IDMO (NYSEARCA:IMTM)
- How Big Market Swings May Be Hiding Broader Gains
- IDMO: Confirmed As A Leading International Momentum ETF (NYSEARCA:IDMO)
- Global Leading Indicators, January 2026 - As Good As It Gets
- PIZ: Strong Returns, But High Fees And Volatility (NASDAQ:PIZ)
- The U.S. Dollar’s Slide Has Been A Tailwind For Investing In Foreign Markets
- Data Update 4 For 2026: The Global Perspective
- Global Trade In 2026: Significant Slowdown Amid Large Shifts
- Global Economy Shakes Off Tariff Shock Amid Tech-Driven Boom
- Global Stocks Set To Rally Again In 2026, Though U.S. Market May Regain Lead
常见问题解答
PIZ股票今天的价格是多少？
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF股票今天的定价为53.54。它在53.33 - 53.89范围内交易，昨天的收盘价为53.50，交易量达到34。PIZ的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF股票是否支付股息？
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF目前的价值为53.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.44%和USD。实时查看图表以跟踪PIZ走势。
如何购买PIZ股票？
您可以以53.54的当前价格购买Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF股票。订单通常设置在53.54或53.84附近，而34和-0.15%显示市场活动。立即关注PIZ的实时图表更新。
如何投资PIZ股票？
投资Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF需要考虑年度范围45.44 - 59.47和当前价格53.54。许多人在以53.54或53.84下订单之前，会比较3.90%和。实时查看PIZ价格图表，了解每日变化。
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF的最高价格是59.47。在45.44 - 59.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF的绩效。
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF（PIZ）的最低价格为45.44。将其与当前的53.54和45.44 - 59.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PIZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PIZ股票是什么时候拆分的？
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.50和17.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 53.50
- 开盘价
- 53.62
- 卖价
- 53.54
- 买价
- 53.84
- 最低价
- 53.33
- 最高价
- 53.89
- 交易量
- 34
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 3.90%
- 6个月变化
- -1.42%
- 年变化
- 17.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%