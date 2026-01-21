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PGRO: Putnam Focused Large Cap Growth ETF

47.34 USD 0.19 (0.40%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PGRO汇率已更改-0.40%。当日，交易品种以低点47.34和高点47.54进行交易。

关注Putnam Focused Large Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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PGRO新闻

常见问题解答

PGRO股票今天的价格是多少？

Putnam Focused Large Cap Growth ETF股票今天的定价为47.34。它在47.34 - 47.54范围内交易，昨天的收盘价为47.53，交易量达到7。PGRO的实时价格图表显示了这些更新。

Putnam Focused Large Cap Growth ETF股票是否支付股息？

Putnam Focused Large Cap Growth ETF目前的价值为47.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.90%和USD。实时查看图表以跟踪PGRO走势。

如何购买PGRO股票？

您可以以47.34的当前价格购买Putnam Focused Large Cap Growth ETF股票。订单通常设置在47.34或47.64附近，而7和-0.42%显示市场活动。立即关注PGRO的实时图表更新。

如何投资PGRO股票？

投资Putnam Focused Large Cap Growth ETF需要考虑年度范围38.70 - 49.39和当前价格47.34。许多人在以47.34或47.64下订单之前，会比较2.96%和。实时查看PGRO价格图表，了解每日变化。

Putnam Focused Large Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Putnam Focused Large Cap Growth ETF的最高价格是49.39。在38.70 - 49.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Putnam Focused Large Cap Growth ETF的绩效。

Putnam Focused Large Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？

Putnam Focused Large Cap Growth ETF（PGRO）的最低价格为38.70。将其与当前的47.34和38.70 - 49.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PGRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PGRO股票是什么时候拆分的？

Putnam Focused Large Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.53和12.90%中可见。

日范围
47.34 47.54
年范围
38.70 49.39
前一天收盘价
47.53
开盘价
47.54
卖价
47.34
买价
47.64
最低价
47.34
最高价
47.54
交易量
7
日变化
-0.40%
月变化
2.96%
6个月变化
11.97%
年变化
12.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%