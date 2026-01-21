PGRO股票今天的价格是多少？ Putnam Focused Large Cap Growth ETF股票今天的定价为47.34。它在47.34 - 47.54范围内交易，昨天的收盘价为47.53，交易量达到7。PGRO的实时价格图表显示了这些更新。

Putnam Focused Large Cap Growth ETF股票是否支付股息？ Putnam Focused Large Cap Growth ETF目前的价值为47.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.90%和USD。实时查看图表以跟踪PGRO走势。

如何购买PGRO股票？ 您可以以47.34的当前价格购买Putnam Focused Large Cap Growth ETF股票。订单通常设置在47.34或47.64附近，而7和-0.42%显示市场活动。立即关注PGRO的实时图表更新。

如何投资PGRO股票？ 投资Putnam Focused Large Cap Growth ETF需要考虑年度范围38.70 - 49.39和当前价格47.34。许多人在以47.34或47.64下订单之前，会比较2.96%和。实时查看PGRO价格图表，了解每日变化。

Putnam Focused Large Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Putnam Focused Large Cap Growth ETF的最高价格是49.39。在38.70 - 49.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Putnam Focused Large Cap Growth ETF的绩效。

Putnam Focused Large Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？ Putnam Focused Large Cap Growth ETF（PGRO）的最低价格为38.70。将其与当前的47.34和38.70 - 49.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PGRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。