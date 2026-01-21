PGRO: Putnam Focused Large Cap Growth ETF
今日PGRO汇率已更改-0.40%。当日，交易品种以低点47.34和高点47.54进行交易。
关注Putnam Focused Large Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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PGRO新闻
常见问题解答
PGRO股票今天的价格是多少？
Putnam Focused Large Cap Growth ETF股票今天的定价为47.34。它在47.34 - 47.54范围内交易，昨天的收盘价为47.53，交易量达到7。PGRO的实时价格图表显示了这些更新。
Putnam Focused Large Cap Growth ETF股票是否支付股息？
Putnam Focused Large Cap Growth ETF目前的价值为47.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.90%和USD。实时查看图表以跟踪PGRO走势。
如何购买PGRO股票？
您可以以47.34的当前价格购买Putnam Focused Large Cap Growth ETF股票。订单通常设置在47.34或47.64附近，而7和-0.42%显示市场活动。立即关注PGRO的实时图表更新。
如何投资PGRO股票？
投资Putnam Focused Large Cap Growth ETF需要考虑年度范围38.70 - 49.39和当前价格47.34。许多人在以47.34或47.64下订单之前，会比较2.96%和。实时查看PGRO价格图表，了解每日变化。
Putnam Focused Large Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Putnam Focused Large Cap Growth ETF的最高价格是49.39。在38.70 - 49.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Putnam Focused Large Cap Growth ETF的绩效。
Putnam Focused Large Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？
Putnam Focused Large Cap Growth ETF（PGRO）的最低价格为38.70。将其与当前的47.34和38.70 - 49.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PGRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PGRO股票是什么时候拆分的？
Putnam Focused Large Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.53和12.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.53
- 开盘价
- 47.54
- 卖价
- 47.34
- 买价
- 47.64
- 最低价
- 47.34
- 最高价
- 47.54
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.40%
- 月变化
- 2.96%
- 6个月变化
- 11.97%
- 年变化
- 12.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%