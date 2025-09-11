PFRL股票今天的价格是多少？ PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF股票今天的定价为49.61。它在49.56 - 49.61范围内交易，昨天的收盘价为49.60，交易量达到29。PFRL的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF股票是否支付股息？ PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF目前的价值为49.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.38%和USD。实时查看图表以跟踪PFRL走势。

如何购买PFRL股票？ 您可以以49.61的当前价格购买PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF股票。订单通常设置在49.61或49.91附近，而29和0.06%显示市场活动。立即关注PFRL的实时图表更新。

如何投资PFRL股票？ 投资PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF需要考虑年度范围48.60 - 49.85和当前价格49.61。许多人在以49.61或49.91下订单之前，会比较0.40%和。实时查看PFRL价格图表，了解每日变化。

PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF的最高价格是49.85。在48.60 - 49.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF的绩效。

PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF股票的最低价格是多少？ PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF（PFRL）的最低价格为48.60。将其与当前的49.61和48.60 - 49.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFRL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。