报价部分
货币 / PFRL
回到股票

PFRL: PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF

49.61 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PFRL汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点49.56和高点49.61进行交易。

关注PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFRL新闻

常见问题解答

PFRL股票今天的价格是多少？

PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF股票今天的定价为49.61。它在49.56 - 49.61范围内交易，昨天的收盘价为49.60，交易量达到29。PFRL的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF股票是否支付股息？

PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF目前的价值为49.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.38%和USD。实时查看图表以跟踪PFRL走势。

如何购买PFRL股票？

您可以以49.61的当前价格购买PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF股票。订单通常设置在49.61或49.91附近，而29和0.06%显示市场活动。立即关注PFRL的实时图表更新。

如何投资PFRL股票？

投资PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF需要考虑年度范围48.60 - 49.85和当前价格49.61。许多人在以49.61或49.91下订单之前，会比较0.40%和。实时查看PFRL价格图表，了解每日变化。

PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF的最高价格是49.85。在48.60 - 49.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF的绩效。

PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF股票的最低价格是多少？

PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF（PFRL）的最低价格为48.60。将其与当前的49.61和48.60 - 49.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFRL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PFRL股票是什么时候拆分的？

PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.60和0.38%中可见。

日范围
49.56 49.61
年范围
48.60 49.85
前一天收盘价
49.60
开盘价
49.58
卖价
49.61
买价
49.91
最低价
49.56
最高价
49.61
交易量
29
日变化
0.02%
月变化
0.40%
6个月变化
1.87%
年变化
0.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%