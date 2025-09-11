PFRL: PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF
今日PFRL汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点49.56和高点49.61进行交易。
关注PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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PFRL新闻
常见问题解答
PFRL股票今天的价格是多少？
PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF股票今天的定价为49.61。它在49.56 - 49.61范围内交易，昨天的收盘价为49.60，交易量达到29。PFRL的实时价格图表显示了这些更新。
PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF股票是否支付股息？
PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF目前的价值为49.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.38%和USD。实时查看图表以跟踪PFRL走势。
如何购买PFRL股票？
您可以以49.61的当前价格购买PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF股票。订单通常设置在49.61或49.91附近，而29和0.06%显示市场活动。立即关注PFRL的实时图表更新。
如何投资PFRL股票？
投资PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF需要考虑年度范围48.60 - 49.85和当前价格49.61。许多人在以49.61或49.91下订单之前，会比较0.40%和。实时查看PFRL价格图表，了解每日变化。
PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF的最高价格是49.85。在48.60 - 49.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF的绩效。
PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF股票的最低价格是多少？
PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF（PFRL）的最低价格为48.60。将其与当前的49.61和48.60 - 49.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFRL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PFRL股票是什么时候拆分的？
PGIM ETF Trust PGIM Floating Rate Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.60和0.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.60
- 开盘价
- 49.58
- 卖价
- 49.61
- 买价
- 49.91
- 最低价
- 49.56
- 最高价
- 49.61
- 交易量
- 29
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 0.40%
- 6个月变化
- 1.87%
- 年变化
- 0.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%