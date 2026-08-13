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PDX: PIMCO Dynamic Income Strategy Fund of Beneficial Interest

21.49 USD 0.01 (0.05%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PDX汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点21.43和高点21.62进行交易。

关注PIMCO Dynamic Income Strategy Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

PDX股票今天的价格是多少？

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为21.49。它在21.43 - 21.62范围内交易，昨天的收盘价为21.48，交易量达到422。PDX的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund of Beneficial Interest目前的价值为21.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.00%和USD。实时查看图表以跟踪PDX走势。

如何购买PDX股票？

您可以以21.49的当前价格购买PIMCO Dynamic Income Strategy Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在21.49或21.79附近，而422和-0.14%显示市场活动。立即关注PDX的实时图表更新。

如何投资PDX股票？

投资PIMCO Dynamic Income Strategy Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围18.47 - 25.20和当前价格21.49。许多人在以21.49或21.79下订单之前，会比较0.33%和。实时查看PDX价格图表，了解每日变化。

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PIMCO Dynamic Income Strategy Fund of Beneficial Interest的最高价格是25.20。在18.47 - 25.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO Dynamic Income Strategy Fund of Beneficial Interest的绩效。

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund of Beneficial Interest（PDX）的最低价格为18.47。将其与当前的21.49和18.47 - 25.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PDX股票是什么时候拆分的？

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.48和-13.00%中可见。

日范围
21.43 21.62
年范围
18.47 25.20
前一天收盘价
21.48
开盘价
21.52
卖价
21.49
买价
21.79
最低价
21.43
最高价
21.62
交易量
422
日变化
0.05%
月变化
0.33%
6个月变化
4.27%
年变化
-13.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%