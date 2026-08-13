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PDDL: GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF

15.11 USD 0.80 (5.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PDDL汇率已更改-5.03%。当日，交易品种以低点15.09和高点15.28进行交易。

关注GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PDDL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF股票今天的定价为15.11。它在15.09 - 15.28范围内交易，昨天的收盘价为15.91，交易量达到29。PDDL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF目前的价值为15.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-54.17%和USD。实时查看图表以跟踪PDDL走势。

如何购买PDDL股票？

您可以以15.11的当前价格购买GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF股票。订单通常设置在15.11或15.41附近，而29和-0.79%显示市场活动。立即关注PDDL的实时图表更新。

如何投资PDDL股票？

投资GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF需要考虑年度范围10.01 - 43.73和当前价格15.11。许多人在以15.11或15.41下订单之前，会比较0.73%和。实时查看PDDL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF的最高价格是43.73。在10.01 - 43.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF（PDDL）的最低价格为10.01。将其与当前的15.11和10.01 - 43.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PDDL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PDDL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.91和-54.17%中可见。

日范围
15.09 15.28
年范围
10.01 43.73
前一天收盘价
15.91
开盘价
15.23
卖价
15.11
买价
15.41
最低价
15.09
最高价
15.28
交易量
29
日变化
-5.03%
月变化
0.73%
6个月变化
-31.63%
年变化
-54.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%