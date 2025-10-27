PCF: 普特南高收入债券基金
今日PCF汇率已更改0.74%。当日，交易品种以低点5.38和高点5.42进行交易。
关注普特南高收入债券基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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PCF新闻
- PCF: Deep Discount With Some Signs Of Optimism Looking Forward (NYSE:PCF)
- CEFS: Outperforms Funds Of Closed End Funds (BATS:CEFS)
- PCF: Dividend And NAV Are Likely To Trend Lower (Rating Downgrade) (NYSE:PCF)
- CEFS: Activist Investor-Driven Fund Of Funds (BATS:CEFS)
- FOF: Monthly Income With Solid Total Return (NYSE:FOF)
- PCF: Poor Performance Caused By Higher Interest Rates (NYSE:PCF)
常见问题解答
PCF股票今天的价格是多少？
普特南高收入债券基金股票今天的定价为5.41。它在5.38 - 5.42范围内交易，昨天的收盘价为5.37，交易量达到50。PCF的实时价格图表显示了这些更新。
普特南高收入债券基金股票是否支付股息？
普特南高收入债券基金目前的价值为5.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.38%和USD。实时查看图表以跟踪PCF走势。
如何购买PCF股票？
您可以以5.41的当前价格购买普特南高收入债券基金股票。订单通常设置在5.41或5.71附近，而50和0.56%显示市场活动。立即关注PCF的实时图表更新。
如何投资PCF股票？
投资普特南高收入债券基金需要考虑年度范围5.24 - 6.49和当前价格5.41。许多人在以5.41或5.71下订单之前，会比较2.27%和。实时查看PCF价格图表，了解每日变化。
普特南高收入债券基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，普特南高收入债券基金的最高价格是6.49。在5.24 - 6.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪普特南高收入债券基金的绩效。
普特南高收入债券基金股票的最低价格是多少？
普特南高收入债券基金（PCF）的最低价格为5.24。将其与当前的5.41和5.24 - 6.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PCF股票是什么时候拆分的？
普特南高收入债券基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.37和-16.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.37
- 开盘价
- 5.38
- 卖价
- 5.41
- 买价
- 5.71
- 最低价
- 5.38
- 最高价
- 5.42
- 交易量
- 50
- 日变化
- 0.74%
- 月变化
- 2.27%
- 6个月变化
- -9.68%
- 年变化
- -16.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%