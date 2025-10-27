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PCF: 普特南高收入债券基金

5.41 USD 0.04 (0.74%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PCF汇率已更改0.74%。当日，交易品种以低点5.38和高点5.42进行交易。

关注普特南高收入债券基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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PCF新闻

常见问题解答

PCF股票今天的价格是多少？

普特南高收入债券基金股票今天的定价为5.41。它在5.38 - 5.42范围内交易，昨天的收盘价为5.37，交易量达到50。PCF的实时价格图表显示了这些更新。

普特南高收入债券基金股票是否支付股息？

普特南高收入债券基金目前的价值为5.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.38%和USD。实时查看图表以跟踪PCF走势。

如何购买PCF股票？

您可以以5.41的当前价格购买普特南高收入债券基金股票。订单通常设置在5.41或5.71附近，而50和0.56%显示市场活动。立即关注PCF的实时图表更新。

如何投资PCF股票？

投资普特南高收入债券基金需要考虑年度范围5.24 - 6.49和当前价格5.41。许多人在以5.41或5.71下订单之前，会比较2.27%和。实时查看PCF价格图表，了解每日变化。

普特南高收入债券基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，普特南高收入债券基金的最高价格是6.49。在5.24 - 6.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪普特南高收入债券基金的绩效。

普特南高收入债券基金股票的最低价格是多少？

普特南高收入债券基金（PCF）的最低价格为5.24。将其与当前的5.41和5.24 - 6.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PCF股票是什么时候拆分的？

普特南高收入债券基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.37和-16.38%中可见。

日范围
5.38 5.42
年范围
5.24 6.49
前一天收盘价
5.37
开盘价
5.38
卖价
5.41
买价
5.71
最低价
5.38
最高价
5.42
交易量
50
日变化
0.74%
月变化
2.27%
6个月变化
-9.68%
年变化
-16.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%