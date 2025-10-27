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PCF: High Income Securities Fund

5.37 USD 0.03 (0.56%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PCF за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.34, а максимальная — 5.38.

Следите за динамикой High Income Securities Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PCF сегодня?

High Income Securities Fund (PCF) сегодня оценивается на уровне 5.37. Инструмент торгуется в пределах 5.34 - 5.38, вчерашнее закрытие составило 5.34, а торговый объем достиг 104. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям High Income Securities Fund?

High Income Securities Fund в настоящее время оценивается в 5.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.00% и USD. Отслеживайте движения PCF на графике в реальном времени.

Как купить акции PCF?

Вы можете купить акции High Income Securities Fund (PCF) по текущей цене 5.37. Ордера обычно размещаются около 5.37 или 5.67, тогда как 104 и 0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PCF?

Инвестирование в High Income Securities Fund предполагает учет годового диапазона 5.24 - 6.49 и текущей цены 5.37. Многие сравнивают 1.51% и -10.35% перед размещением ордеров на 5.37 или 5.67. Изучайте ежедневные изменения цены PCF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции High Income Securities Fund?

Самая высокая цена High Income Securities Fund (PCF) за последний год составила 6.49. Акции заметно колебались в пределах 5.24 - 6.49, сравнение с 5.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику High Income Securities Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции High Income Securities Fund?

Самая низкая цена High Income Securities Fund (PCF) за год составила 5.24. Сравнение с текущими 5.37 и 5.24 - 6.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PCF?

В прошлом High Income Securities Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.34 и -17.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.34 5.38
Годовой диапазон
5.24 6.49
Предыдущее закрытие
5.34
Open
5.34
Bid
5.37
Ask
5.67
Low
5.34
High
5.38
Объем
104
Дневное изменение
0.56%
Месячное изменение
1.51%
6-месячное изменение
-10.35%
Годовое изменение
-17.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%