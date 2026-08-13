PBRG: Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF
今日PBRG汇率已更改-5.01%。当日，交易品种以低点32.95和高点33.73进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
PBRG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF股票今天的定价为33.19。它在32.95 - 33.73范围内交易，昨天的收盘价为34.94，交易量达到3。PBRG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF目前的价值为33.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注119.95%和USD。实时查看图表以跟踪PBRG走势。
如何购买PBRG股票？
您可以以33.19的当前价格购买Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF股票。订单通常设置在33.19或33.49附近，而3和-1.60%显示市场活动。立即关注PBRG的实时图表更新。
如何投资PBRG股票？
投资Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF需要考虑年度范围14.90 - 52.39和当前价格33.19。许多人在以33.19或33.49下订单之前，会比较-11.33%和。实时查看PBRG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF的最高价格是52.39。在14.90 - 52.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF（PBRG）的最低价格为14.90。将其与当前的33.19和14.90 - 52.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBRG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PBRG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.94和119.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.94
- 开盘价
- 33.73
- 卖价
- 33.19
- 买价
- 33.49
- 最低价
- 32.95
- 最高价
- 33.73
- 交易量
- 3
- 日变化
- -5.01%
- 月变化
- -11.33%
- 6个月变化
- 4.82%
- 年变化
- 119.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%