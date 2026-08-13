PBRG股票今天的价格是多少？ Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF股票今天的定价为33.19。它在32.95 - 33.73范围内交易，昨天的收盘价为34.94，交易量达到3。PBRG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF股票是否支付股息？ Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF目前的价值为33.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注119.95%和USD。实时查看图表以跟踪PBRG走势。

如何购买PBRG股票？ 您可以以33.19的当前价格购买Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF股票。订单通常设置在33.19或33.49附近，而3和-1.60%显示市场活动。立即关注PBRG的实时图表更新。

如何投资PBRG股票？ 投资Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF需要考虑年度范围14.90 - 52.39和当前价格33.19。许多人在以33.19或33.49下订单之前，会比较-11.33%和。实时查看PBRG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF的最高价格是52.39。在14.90 - 52.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF股票的最低价格是多少？ Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF（PBRG）的最低价格为14.90。将其与当前的33.19和14.90 - 52.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBRG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。