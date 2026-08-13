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PBRG: Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF

33.19 USD 1.75 (5.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PBRG汇率已更改-5.01%。当日，交易品种以低点32.95和高点33.73进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

PBRG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF股票今天的定价为33.19。它在32.95 - 33.73范围内交易，昨天的收盘价为34.94，交易量达到3。PBRG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF目前的价值为33.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注119.95%和USD。实时查看图表以跟踪PBRG走势。

如何购买PBRG股票？

您可以以33.19的当前价格购买Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF股票。订单通常设置在33.19或33.49附近，而3和-1.60%显示市场活动。立即关注PBRG的实时图表更新。

如何投资PBRG股票？

投资Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF需要考虑年度范围14.90 - 52.39和当前价格33.19。许多人在以33.19或33.49下订单之前，会比较-11.33%和。实时查看PBRG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF的最高价格是52.39。在14.90 - 52.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF（PBRG）的最低价格为14.90。将其与当前的33.19和14.90 - 52.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBRG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PBRG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.94和119.95%中可见。

日范围
32.95 33.73
年范围
14.90 52.39
前一天收盘价
34.94
开盘价
33.73
卖价
33.19
买价
33.49
最低价
32.95
最高价
33.73
交易量
3
日变化
-5.01%
月变化
-11.33%
6个月变化
4.82%
年变化
119.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%