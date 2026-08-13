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PANG: Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF

38.72 USD 0.17 (0.44%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PANG汇率已更改-0.44%。当日，交易品种以低点37.08和高点39.28进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PANG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF股票今天的定价为38.72。它在37.08 - 39.28范围内交易，昨天的收盘价为38.89，交易量达到42。PANG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF目前的价值为38.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注442.30%和USD。实时查看图表以跟踪PANG走势。

如何购买PANG股票？

您可以以38.72的当前价格购买Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF股票。订单通常设置在38.72或39.02附近，而42和0.05%显示市场活动。立即关注PANG的实时图表更新。

如何投资PANG股票？

投资Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF需要考虑年度范围6.06 - 39.28和当前价格38.72。许多人在以38.72或39.02下订单之前，会比较27.62%和。实时查看PANG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF的最高价格是39.28。在6.06 - 39.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF（PANG）的最低价格为6.06。将其与当前的38.72和6.06 - 39.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PANG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PANG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.89和442.30%中可见。

日范围
37.08 39.28
年范围
6.06 39.28
前一天收盘价
38.89
开盘价
38.70
卖价
38.72
买价
39.02
最低价
37.08
最高价
39.28
交易量
42
日变化
-0.44%
月变化
27.62%
6个月变化
482.26%
年变化
442.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%