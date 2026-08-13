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PALU: Direxion Daily PANW Bull 2X Shares

62.71 USD 0.71 (1.12%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PALU汇率已更改-1.12%。当日，交易品种以低点60.25和高点63.78进行交易。

关注Direxion Daily PANW Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PALU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily PANW Bull 2X Shares股票今天的定价为62.71。它在60.25 - 63.78范围内交易，昨天的收盘价为63.42，交易量达到251。PALU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily PANW Bull 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily PANW Bull 2X Shares目前的价值为62.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注429.65%和USD。实时查看图表以跟踪PALU走势。

如何购买PALU股票？

您可以以62.71的当前价格购买Direxion Daily PANW Bull 2X Shares股票。订单通常设置在62.71或63.01附近，而251和-0.99%显示市场活动。立即关注PALU的实时图表更新。

如何投资PALU股票？

投资Direxion Daily PANW Bull 2X Shares需要考虑年度范围9.85 - 63.78和当前价格62.71。许多人在以62.71或63.01下订单之前，会比较28.22%和。实时查看PALU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily PANW Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily PANW Bull 2X Shares的最高价格是63.78。在9.85 - 63.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily PANW Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily PANW Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily PANW Bull 2X Shares（PALU）的最低价格为9.85。将其与当前的62.71和9.85 - 63.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PALU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PALU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily PANW Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.42和429.65%中可见。

日范围
60.25 63.78
年范围
9.85 63.78
前一天收盘价
63.42
开盘价
63.34
卖价
62.71
买价
63.01
最低价
60.25
最高价
63.78
交易量
251
日变化
-1.12%
月变化
28.22%
6个月变化
471.65%
年变化
429.65%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%