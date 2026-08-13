PALU股票今天的价格是多少？ Direxion Daily PANW Bull 2X Shares股票今天的定价为62.71。它在60.25 - 63.78范围内交易，昨天的收盘价为63.42，交易量达到251。PALU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily PANW Bull 2X Shares股票是否支付股息？ Direxion Daily PANW Bull 2X Shares目前的价值为62.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注429.65%和USD。实时查看图表以跟踪PALU走势。

如何购买PALU股票？ 您可以以62.71的当前价格购买Direxion Daily PANW Bull 2X Shares股票。订单通常设置在62.71或63.01附近，而251和-0.99%显示市场活动。立即关注PALU的实时图表更新。

如何投资PALU股票？ 投资Direxion Daily PANW Bull 2X Shares需要考虑年度范围9.85 - 63.78和当前价格62.71。许多人在以62.71或63.01下订单之前，会比较28.22%和。实时查看PALU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily PANW Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily PANW Bull 2X Shares的最高价格是63.78。在9.85 - 63.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily PANW Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily PANW Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？ Direxion Daily PANW Bull 2X Shares（PALU）的最低价格为9.85。将其与当前的62.71和9.85 - 63.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PALU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。