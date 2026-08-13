PALU: Direxion Daily PANW Bull 2X Shares
今日PALU汇率已更改-1.12%。当日，交易品种以低点60.25和高点63.78进行交易。
关注Direxion Daily PANW Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PALU股票今天的价格是多少？
Direxion Daily PANW Bull 2X Shares股票今天的定价为62.71。它在60.25 - 63.78范围内交易，昨天的收盘价为63.42，交易量达到251。PALU的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily PANW Bull 2X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily PANW Bull 2X Shares目前的价值为62.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注429.65%和USD。实时查看图表以跟踪PALU走势。
如何购买PALU股票？
您可以以62.71的当前价格购买Direxion Daily PANW Bull 2X Shares股票。订单通常设置在62.71或63.01附近，而251和-0.99%显示市场活动。立即关注PALU的实时图表更新。
如何投资PALU股票？
投资Direxion Daily PANW Bull 2X Shares需要考虑年度范围9.85 - 63.78和当前价格62.71。许多人在以62.71或63.01下订单之前，会比较28.22%和。实时查看PALU价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily PANW Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily PANW Bull 2X Shares的最高价格是63.78。在9.85 - 63.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily PANW Bull 2X Shares的绩效。
Direxion Daily PANW Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily PANW Bull 2X Shares（PALU）的最低价格为9.85。将其与当前的62.71和9.85 - 63.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PALU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PALU股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily PANW Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.42和429.65%中可见。
- 前一天收盘价
- 63.42
- 开盘价
- 63.34
- 卖价
- 62.71
- 买价
- 63.01
- 最低价
- 60.25
- 最高价
- 63.78
- 交易量
- 251
- 日变化
- -1.12%
- 月变化
- 28.22%
- 6个月变化
- 471.65%
- 年变化
- 429.65%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%