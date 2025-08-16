OVL: Overlay Shares Large Cap Equity ETF
今日OVL汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点57.90和高点58.36进行交易。
关注Overlay Shares Large Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
OVL股票今天的价格是多少？
Overlay Shares Large Cap Equity ETF股票今天的定价为57.93。它在57.90 - 58.36范围内交易，昨天的收盘价为58.13，交易量达到392。OVL的实时价格图表显示了这些更新。
Overlay Shares Large Cap Equity ETF股票是否支付股息？
Overlay Shares Large Cap Equity ETF目前的价值为57.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.79%和USD。实时查看图表以跟踪OVL走势。
如何购买OVL股票？
您可以以57.93的当前价格购买Overlay Shares Large Cap Equity ETF股票。订单通常设置在57.93或58.23附近，而392和-0.74%显示市场活动。立即关注OVL的实时图表更新。
如何投资OVL股票？
投资Overlay Shares Large Cap Equity ETF需要考虑年度范围48.42 - 58.45和当前价格57.93。许多人在以57.93或58.23下订单之前，会比较3.04%和。实时查看OVL价格图表，了解每日变化。
Overlay Shares Large Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Overlay Shares Large Cap Equity ETF的最高价格是58.45。在48.42 - 58.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Overlay Shares Large Cap Equity ETF的绩效。
Overlay Shares Large Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？
Overlay Shares Large Cap Equity ETF（OVL）的最低价格为48.42。将其与当前的57.93和48.42 - 58.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OVL股票是什么时候拆分的？
Overlay Shares Large Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.13和8.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 58.13
- 开盘价
- 58.36
- 卖价
- 57.93
- 买价
- 58.23
- 最低价
- 57.90
- 最高价
- 58.36
- 交易量
- 392
- 日变化
- -0.34%
- 月变化
- 3.04%
- 6个月变化
- 9.24%
- 年变化
- 8.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%