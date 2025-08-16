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OVL: Overlay Shares Large Cap Equity ETF

57.93 USD 0.20 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OVL汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点57.90和高点58.36进行交易。

关注Overlay Shares Large Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OVL新闻

常见问题解答

OVL股票今天的价格是多少？

Overlay Shares Large Cap Equity ETF股票今天的定价为57.93。它在57.90 - 58.36范围内交易，昨天的收盘价为58.13，交易量达到392。OVL的实时价格图表显示了这些更新。

Overlay Shares Large Cap Equity ETF股票是否支付股息？

Overlay Shares Large Cap Equity ETF目前的价值为57.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.79%和USD。实时查看图表以跟踪OVL走势。

如何购买OVL股票？

您可以以57.93的当前价格购买Overlay Shares Large Cap Equity ETF股票。订单通常设置在57.93或58.23附近，而392和-0.74%显示市场活动。立即关注OVL的实时图表更新。

如何投资OVL股票？

投资Overlay Shares Large Cap Equity ETF需要考虑年度范围48.42 - 58.45和当前价格57.93。许多人在以57.93或58.23下订单之前，会比较3.04%和。实时查看OVL价格图表，了解每日变化。

Overlay Shares Large Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Overlay Shares Large Cap Equity ETF的最高价格是58.45。在48.42 - 58.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Overlay Shares Large Cap Equity ETF的绩效。

Overlay Shares Large Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？

Overlay Shares Large Cap Equity ETF（OVL）的最低价格为48.42。将其与当前的57.93和48.42 - 58.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OVL股票是什么时候拆分的？

Overlay Shares Large Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.13和8.79%中可见。

日范围
57.90 58.36
年范围
48.42 58.45
前一天收盘价
58.13
开盘价
58.36
卖价
57.93
买价
58.23
最低价
57.90
最高价
58.36
交易量
392
日变化
-0.34%
月变化
3.04%
6个月变化
9.24%
年变化
8.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%