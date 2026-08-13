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ORCU: Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF

7.76 USD 0.61 (7.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ORCU汇率已更改-7.29%。当日，交易品种以低点7.63和高点8.46进行交易。

关注Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ORCU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF股票今天的定价为7.76。它在7.63 - 8.46范围内交易，昨天的收盘价为8.37，交易量达到5190。ORCU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF股票是否支付股息？

Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF目前的价值为7.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-69.53%和USD。实时查看图表以跟踪ORCU走势。

如何购买ORCU股票？

您可以以7.76的当前价格购买Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF股票。订单通常设置在7.76或8.06附近，而5190和-7.73%显示市场活动。立即关注ORCU的实时图表更新。

如何投资ORCU股票？

投资Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF需要考虑年度范围4.90 - 27.62和当前价格7.76。许多人在以7.76或8.06下订单之前，会比较20.12%和。实时查看ORCU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF的最高价格是27.62。在4.90 - 27.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？

Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF（ORCU）的最低价格为4.90。将其与当前的7.76和4.90 - 27.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ORCU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ORCU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.37和-69.53%中可见。

日范围
7.63 8.46
年范围
4.90 27.62
前一天收盘价
8.37
开盘价
8.41
卖价
7.76
买价
8.06
最低价
7.63
最高价
8.46
交易量
5.190 K
日变化
-7.29%
月变化
20.12%
6个月变化
-15.65%
年变化
-69.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%