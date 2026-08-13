ORCU: Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF
今日ORCU汇率已更改-7.29%。当日，交易品种以低点7.63和高点8.46进行交易。
关注Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ORCU股票今天的价格是多少？
Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF股票今天的定价为7.76。它在7.63 - 8.46范围内交易，昨天的收盘价为8.37，交易量达到5190。ORCU的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF股票是否支付股息？
Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF目前的价值为7.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-69.53%和USD。实时查看图表以跟踪ORCU走势。
如何购买ORCU股票？
您可以以7.76的当前价格购买Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF股票。订单通常设置在7.76或8.06附近，而5190和-7.73%显示市场活动。立即关注ORCU的实时图表更新。
如何投资ORCU股票？
投资Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF需要考虑年度范围4.90 - 27.62和当前价格7.76。许多人在以7.76或8.06下订单之前，会比较20.12%和。实时查看ORCU价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF的最高价格是27.62。在4.90 - 27.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF的绩效。
Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？
Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF（ORCU）的最低价格为4.90。将其与当前的7.76和4.90 - 27.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ORCU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ORCU股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.37和-69.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.37
- 开盘价
- 8.41
- 卖价
- 7.76
- 买价
- 8.06
- 最低价
- 7.63
- 最高价
- 8.46
- 交易量
- 5.190 K
- 日变化
- -7.29%
- 月变化
- 20.12%
- 6个月变化
- -15.65%
- 年变化
- -69.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%