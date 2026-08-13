ORCU股票今天的价格是多少？ Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF股票今天的定价为7.76。它在7.63 - 8.46范围内交易，昨天的收盘价为8.37，交易量达到5190。ORCU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF股票是否支付股息？ Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF目前的价值为7.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-69.53%和USD。实时查看图表以跟踪ORCU走势。

如何购买ORCU股票？ 您可以以7.76的当前价格购买Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF股票。订单通常设置在7.76或8.06附近，而5190和-7.73%显示市场活动。立即关注ORCU的实时图表更新。

如何投资ORCU股票？ 投资Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF需要考虑年度范围4.90 - 27.62和当前价格7.76。许多人在以7.76或8.06下订单之前，会比较20.12%和。实时查看ORCU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF的最高价格是27.62。在4.90 - 27.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？ Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF（ORCU）的最低价格为4.90。将其与当前的7.76和4.90 - 27.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ORCU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。