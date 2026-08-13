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ORCS: Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF

29.98 USD 1.23 (4.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ORCS汇率已更改4.28%。当日，交易品种以低点28.82和高点30.06进行交易。

关注Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ORCS股票今天的价格是多少？

Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF股票今天的定价为29.98。它在28.82 - 30.06范围内交易，昨天的收盘价为28.75，交易量达到78。ORCS的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF股票是否支付股息？

Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF目前的价值为29.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.33%和USD。实时查看图表以跟踪ORCS走势。

如何购买ORCS股票？

您可以以29.98的当前价格购买Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF股票。订单通常设置在29.98或30.28附近，而78和4.02%显示市场活动。立即关注ORCS的实时图表更新。

如何投资ORCS股票？

投资Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF需要考虑年度范围18.70 - 38.54和当前价格29.98。许多人在以29.98或30.28下订单之前，会比较-10.56%和。实时查看ORCS价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF的最高价格是38.54。在18.70 - 38.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF的绩效。

Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF股票的最低价格是多少？

Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF（ORCS）的最低价格为18.70。将其与当前的29.98和18.70 - 38.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ORCS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ORCS股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.75和21.33%中可见。

日范围
28.82 30.06
年范围
18.70 38.54
前一天收盘价
28.75
开盘价
28.82
卖价
29.98
买价
30.28
最低价
28.82
最高价
30.06
交易量
78
日变化
4.28%
月变化
-10.56%
6个月变化
-16.88%
年变化
21.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%