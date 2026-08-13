ORCS: Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF
今日ORCS汇率已更改4.28%。当日，交易品种以低点28.82和高点30.06进行交易。
关注Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ORCS股票今天的价格是多少？
Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF股票今天的定价为29.98。它在28.82 - 30.06范围内交易，昨天的收盘价为28.75，交易量达到78。ORCS的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF股票是否支付股息？
Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF目前的价值为29.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.33%和USD。实时查看图表以跟踪ORCS走势。
如何购买ORCS股票？
您可以以29.98的当前价格购买Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF股票。订单通常设置在29.98或30.28附近，而78和4.02%显示市场活动。立即关注ORCS的实时图表更新。
如何投资ORCS股票？
投资Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF需要考虑年度范围18.70 - 38.54和当前价格29.98。许多人在以29.98或30.28下订单之前，会比较-10.56%和。实时查看ORCS价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF的最高价格是38.54。在18.70 - 38.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF的绩效。
Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF股票的最低价格是多少？
Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF（ORCS）的最低价格为18.70。将其与当前的29.98和18.70 - 38.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ORCS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ORCS股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.75和21.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.75
- 开盘价
- 28.82
- 卖价
- 29.98
- 买价
- 30.28
- 最低价
- 28.82
- 最高价
- 30.06
- 交易量
- 78
- 日变化
- 4.28%
- 月变化
- -10.56%
- 6个月变化
- -16.88%
- 年变化
- 21.33%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%