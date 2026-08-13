ORCS股票今天的价格是多少？ Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF股票今天的定价为29.98。它在28.82 - 30.06范围内交易，昨天的收盘价为28.75，交易量达到78。ORCS的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF股票是否支付股息？ Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF目前的价值为29.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.33%和USD。实时查看图表以跟踪ORCS走势。

如何购买ORCS股票？ 您可以以29.98的当前价格购买Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF股票。订单通常设置在29.98或30.28附近，而78和4.02%显示市场活动。立即关注ORCS的实时图表更新。

如何投资ORCS股票？ 投资Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF需要考虑年度范围18.70 - 38.54和当前价格29.98。许多人在以29.98或30.28下订单之前，会比较-10.56%和。实时查看ORCS价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF的最高价格是38.54。在18.70 - 38.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF的绩效。

Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF股票的最低价格是多少？ Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF（ORCS）的最低价格为18.70。将其与当前的29.98和18.70 - 38.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ORCS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。