OPEG: Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF
今日OPEG汇率已更改6.76%。当日，交易品种以低点2.14和高点2.38进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
OPEG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF股票今天的定价为2.37。它在2.14 - 2.38范围内交易，昨天的收盘价为2.22，交易量达到94。OPEG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF目前的价值为2.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-84.35%和USD。实时查看图表以跟踪OPEG走势。
如何购买OPEG股票？
您可以以2.37的当前价格购买Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF股票。订单通常设置在2.37或2.67附近，而94和2.60%显示市场活动。立即关注OPEG的实时图表更新。
如何投资OPEG股票？
投资Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF需要考虑年度范围2.14 - 16.86和当前价格2.37。许多人在以2.37或2.67下订单之前，会比较-16.25%和。实时查看OPEG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF的最高价格是16.86。在2.14 - 16.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF（OPEG）的最低价格为2.14。将其与当前的2.37和2.14 - 16.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OPEG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OPEG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.22和-84.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.22
- 开盘价
- 2.31
- 卖价
- 2.37
- 买价
- 2.67
- 最低价
- 2.14
- 最高价
- 2.38
- 交易量
- 94
- 日变化
- 6.76%
- 月变化
- -16.25%
- 6个月变化
- -65.35%
- 年变化
- -84.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%