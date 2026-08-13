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OPEG: Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF

2.37 USD 0.15 (6.76%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OPEG汇率已更改6.76%。当日，交易品种以低点2.14和高点2.38进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OPEG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF股票今天的定价为2.37。它在2.14 - 2.38范围内交易，昨天的收盘价为2.22，交易量达到94。OPEG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF目前的价值为2.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-84.35%和USD。实时查看图表以跟踪OPEG走势。

如何购买OPEG股票？

您可以以2.37的当前价格购买Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF股票。订单通常设置在2.37或2.67附近，而94和2.60%显示市场活动。立即关注OPEG的实时图表更新。

如何投资OPEG股票？

投资Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF需要考虑年度范围2.14 - 16.86和当前价格2.37。许多人在以2.37或2.67下订单之前，会比较-16.25%和。实时查看OPEG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF的最高价格是16.86。在2.14 - 16.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF（OPEG）的最低价格为2.14。将其与当前的2.37和2.14 - 16.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OPEG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OPEG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.22和-84.35%中可见。

日范围
2.14 2.38
年范围
2.14 16.86
前一天收盘价
2.22
开盘价
2.31
卖价
2.37
买价
2.67
最低价
2.14
最高价
2.38
交易量
94
日变化
6.76%
月变化
-16.25%
6个月变化
-65.35%
年变化
-84.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%