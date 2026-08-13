报价部分
货币 / ONDG
回到股票

ONDG: Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF

4.09 USD 0.35 (9.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ONDG汇率已更改9.36%。当日，交易品种以低点3.65和高点4.09进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ONDG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF股票今天的定价为4.09。它在3.65 - 4.09范围内交易，昨天的收盘价为3.74，交易量达到1381。ONDG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF目前的价值为4.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-74.69%和USD。实时查看图表以跟踪ONDG走势。

如何购买ONDG股票？

您可以以4.09的当前价格购买Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF股票。订单通常设置在4.09或4.39附近，而1381和7.63%显示市场活动。立即关注ONDG的实时图表更新。

如何投资ONDG股票？

投资Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF需要考虑年度范围1.81 - 17.39和当前价格4.09。许多人在以4.09或4.39下订单之前，会比较69.01%和。实时查看ONDG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF的最高价格是17.39。在1.81 - 17.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF（ONDG）的最低价格为1.81。将其与当前的4.09和1.81 - 17.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ONDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ONDG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.74和-74.69%中可见。

日范围
3.65 4.09
年范围
1.81 17.39
前一天收盘价
3.74
开盘价
3.80
卖价
4.09
买价
4.39
最低价
3.65
最高价
4.09
交易量
1.381 K
日变化
9.36%
月变化
69.01%
6个月变化
-47.56%
年变化
-74.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%