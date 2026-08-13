ONDG: Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF
今日ONDG汇率已更改9.36%。当日，交易品种以低点3.65和高点4.09进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ONDG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF股票今天的定价为4.09。它在3.65 - 4.09范围内交易，昨天的收盘价为3.74，交易量达到1381。ONDG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF目前的价值为4.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-74.69%和USD。实时查看图表以跟踪ONDG走势。
如何购买ONDG股票？
您可以以4.09的当前价格购买Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF股票。订单通常设置在4.09或4.39附近，而1381和7.63%显示市场活动。立即关注ONDG的实时图表更新。
如何投资ONDG股票？
投资Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF需要考虑年度范围1.81 - 17.39和当前价格4.09。许多人在以4.09或4.39下订单之前，会比较69.01%和。实时查看ONDG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF的最高价格是17.39。在1.81 - 17.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF（ONDG）的最低价格为1.81。将其与当前的4.09和1.81 - 17.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ONDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ONDG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.74和-74.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.74
- 开盘价
- 3.80
- 卖价
- 4.09
- 买价
- 4.39
- 最低价
- 3.65
- 最高价
- 4.09
- 交易量
- 1.381 K
- 日变化
- 9.36%
- 月变化
- 69.01%
- 6个月变化
- -47.56%
- 年变化
- -74.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%