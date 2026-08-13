OKTG: Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF
今日OKTG汇率已更改-1.22%。当日，交易品种以低点31.82和高点33.60进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
OKTG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF股票今天的定价为33.17。它在31.82 - 33.60范围内交易，昨天的收盘价为33.58，交易量达到9。OKTG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF目前的价值为33.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注126.73%和USD。实时查看图表以跟踪OKTG走势。
如何购买OKTG股票？
您可以以33.17的当前价格购买Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF股票。订单通常设置在33.17或33.47附近，而9和4.11%显示市场活动。立即关注OKTG的实时图表更新。
如何投资OKTG股票？
投资Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF需要考虑年度范围7.00 - 37.12和当前价格33.17。许多人在以33.17或33.47下订单之前，会比较5.84%和。实时查看OKTG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF的最高价格是37.12。在7.00 - 37.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF（OKTG）的最低价格为7.00。将其与当前的33.17和7.00 - 37.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OKTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OKTG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.58和126.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.58
- 开盘价
- 31.86
- 卖价
- 33.17
- 买价
- 33.47
- 最低价
- 31.82
- 最高价
- 33.60
- 交易量
- 9
- 日变化
- -1.22%
- 月变化
- 5.84%
- 6个月变化
- 220.17%
- 年变化
- 126.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%