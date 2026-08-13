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OKTG: Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF

33.17 USD 0.41 (1.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OKTG汇率已更改-1.22%。当日，交易品种以低点31.82和高点33.60进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OKTG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF股票今天的定价为33.17。它在31.82 - 33.60范围内交易，昨天的收盘价为33.58，交易量达到9。OKTG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF目前的价值为33.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注126.73%和USD。实时查看图表以跟踪OKTG走势。

如何购买OKTG股票？

您可以以33.17的当前价格购买Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF股票。订单通常设置在33.17或33.47附近，而9和4.11%显示市场活动。立即关注OKTG的实时图表更新。

如何投资OKTG股票？

投资Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF需要考虑年度范围7.00 - 37.12和当前价格33.17。许多人在以33.17或33.47下订单之前，会比较5.84%和。实时查看OKTG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF的最高价格是37.12。在7.00 - 37.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF（OKTG）的最低价格为7.00。将其与当前的33.17和7.00 - 37.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OKTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OKTG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.58和126.73%中可见。

日范围
31.82 33.60
年范围
7.00 37.12
前一天收盘价
33.58
开盘价
31.86
卖价
33.17
买价
33.47
最低价
31.82
最高价
33.60
交易量
9
日变化
-1.22%
月变化
5.84%
6个月变化
220.17%
年变化
126.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%