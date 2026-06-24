OGIG: ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
今日OGIG汇率已更改-0.95%。当日，交易品种以低点50.90和高点51.28进行交易。
关注ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
OGIG股票今天的价格是多少？
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF股票今天的定价为50.90。它在50.90 - 51.28范围内交易，昨天的收盘价为51.39，交易量达到3。OGIG的实时价格图表显示了这些更新。
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF股票是否支付股息？
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF目前的价值为50.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.43%和USD。实时查看图表以跟踪OGIG走势。
如何购买OGIG股票？
您可以以50.90的当前价格购买ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF股票。订单通常设置在50.90或51.20附近，而3和-0.74%显示市场活动。立即关注OGIG的实时图表更新。
如何投资OGIG股票？
投资ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF需要考虑年度范围39.07 - 51.42和当前价格50.90。许多人在以50.90或51.20下订单之前，会比较5.43%和。实时查看OGIG价格图表，了解每日变化。
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF的最高价格是51.42。在39.07 - 51.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF的绩效。
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF股票的最低价格是多少？
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF（OGIG）的最低价格为39.07。将其与当前的50.90和39.07 - 51.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OGIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OGIG股票是什么时候拆分的？
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.39和18.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.39
- 开盘价
- 51.28
- 卖价
- 50.90
- 买价
- 51.20
- 最低价
- 50.90
- 最高价
- 51.28
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.95%
- 月变化
- 5.43%
- 6个月变化
- 19.54%
- 年变化
- 18.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%