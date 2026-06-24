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OGIG: ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF

50.90 USD 0.49 (0.95%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OGIG汇率已更改-0.95%。当日，交易品种以低点50.90和高点51.28进行交易。

关注ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OGIG新闻

常见问题解答

OGIG股票今天的价格是多少？

ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF股票今天的定价为50.90。它在50.90 - 51.28范围内交易，昨天的收盘价为51.39，交易量达到3。OGIG的实时价格图表显示了这些更新。

ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF股票是否支付股息？

ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF目前的价值为50.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.43%和USD。实时查看图表以跟踪OGIG走势。

如何购买OGIG股票？

您可以以50.90的当前价格购买ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF股票。订单通常设置在50.90或51.20附近，而3和-0.74%显示市场活动。立即关注OGIG的实时图表更新。

如何投资OGIG股票？

投资ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF需要考虑年度范围39.07 - 51.42和当前价格50.90。许多人在以50.90或51.20下订单之前，会比较5.43%和。实时查看OGIG价格图表，了解每日变化。

ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF的最高价格是51.42。在39.07 - 51.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF的绩效。

ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF股票的最低价格是多少？

ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF（OGIG）的最低价格为39.07。将其与当前的50.90和39.07 - 51.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OGIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OGIG股票是什么时候拆分的？

ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.39和18.43%中可见。

日范围
50.90 51.28
年范围
39.07 51.42
前一天收盘价
51.39
开盘价
51.28
卖价
50.90
买价
51.20
最低价
50.90
最高价
51.28
交易量
3
日变化
-0.95%
月变化
5.43%
6个月变化
19.54%
年变化
18.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%