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OGIG: ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF

51.39 USD 1.16 (2.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OGIG за сегодня изменился на 2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.03, а максимальная — 51.42.

Следите за динамикой ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OGIG сегодня?

ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) сегодня оценивается на уровне 51.39. Инструмент торгуется в пределах 51.03 - 51.42, вчерашнее закрытие составило 50.23, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OGIG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF?

ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF в настоящее время оценивается в 51.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.57% и USD. Отслеживайте движения OGIG на графике в реальном времени.

Как купить акции OGIG?

Вы можете купить акции ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) по текущей цене 51.39. Ордера обычно размещаются около 51.39 или 51.69, тогда как 8 и 0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OGIG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OGIG?

Инвестирование в ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF предполагает учет годового диапазона 39.07 - 51.42 и текущей цены 51.39. Многие сравнивают 6.44% и 20.69% перед размещением ордеров на 51.39 или 51.69. Изучайте ежедневные изменения цены OGIG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF?

Самая высокая цена ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) за последний год составила 51.42. Акции заметно колебались в пределах 39.07 - 51.42, сравнение с 50.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF?

Самая низкая цена ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) за год составила 39.07. Сравнение с текущими 51.39 и 39.07 - 51.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OGIG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OGIG?

В прошлом ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.23 и 19.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.03 51.42
Годовой диапазон
39.07 51.42
Предыдущее закрытие
50.23
Open
51.03
Bid
51.39
Ask
51.69
Low
51.03
High
51.42
Объем
8
Дневное изменение
2.31%
Месячное изменение
6.44%
6-месячное изменение
20.69%
Годовое изменение
19.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%