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OBOR: KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

25.88 USD 0.07 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OBOR汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点25.88和高点25.88进行交易。

关注KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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OBOR新闻

常见问题解答

OBOR股票今天的价格是多少？

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF股票今天的定价为25.88。它在25.88 - 25.88范围内交易，昨天的收盘价为25.95，交易量达到1。OBOR的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF股票是否支付股息？

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF目前的价值为25.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.92%和USD。实时查看图表以跟踪OBOR走势。

如何购买OBOR股票？

您可以以25.88的当前价格购买KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF股票。订单通常设置在25.88或26.18附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注OBOR的实时图表更新。

如何投资OBOR股票？

投资KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF需要考虑年度范围23.98 - 30.05和当前价格25.88。许多人在以25.88或26.18下订单之前，会比较-2.56%和。实时查看OBOR价格图表，了解每日变化。

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF的最高价格是30.05。在23.98 - 30.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF的绩效。

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF股票的最低价格是多少？

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF（OBOR）的最低价格为23.98。将其与当前的25.88和23.98 - 30.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OBOR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OBOR股票是什么时候拆分的？

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.95和7.92%中可见。

日范围
25.88 25.88
年范围
23.98 30.05
前一天收盘价
25.95
开盘价
25.88
卖价
25.88
买价
26.18
最低价
25.88
最高价
25.88
交易量
1
日变化
-0.27%
月变化
-2.56%
6个月变化
-6.74%
年变化
7.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%