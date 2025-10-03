OBOR: KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF
今日OBOR汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点25.88和高点25.88进行交易。
关注KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
OBOR股票今天的价格是多少？
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF股票今天的定价为25.88。它在25.88 - 25.88范围内交易，昨天的收盘价为25.95，交易量达到1。OBOR的实时价格图表显示了这些更新。
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF股票是否支付股息？
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF目前的价值为25.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.92%和USD。实时查看图表以跟踪OBOR走势。
如何购买OBOR股票？
您可以以25.88的当前价格购买KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF股票。订单通常设置在25.88或26.18附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注OBOR的实时图表更新。
如何投资OBOR股票？
投资KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF需要考虑年度范围23.98 - 30.05和当前价格25.88。许多人在以25.88或26.18下订单之前，会比较-2.56%和。实时查看OBOR价格图表，了解每日变化。
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF的最高价格是30.05。在23.98 - 30.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF的绩效。
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF股票的最低价格是多少？
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF（OBOR）的最低价格为23.98。将其与当前的25.88和23.98 - 30.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OBOR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OBOR股票是什么时候拆分的？
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.95和7.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.95
- 开盘价
- 25.88
- 卖价
- 25.88
- 买价
- 26.18
- 最低价
- 25.88
- 最高价
- 25.88
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- -2.56%
- 6个月变化
- -6.74%
- 年变化
- 7.92%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%