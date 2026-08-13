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OALC: Unified Series Trust OneAscent Large Cap Core ETF

42.15 USD 0.10 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OALC汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点42.08和高点42.32进行交易。

关注Unified Series Trust OneAscent Large Cap Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OALC股票今天的价格是多少？

Unified Series Trust OneAscent Large Cap Core ETF股票今天的定价为42.15。它在42.08 - 42.32范围内交易，昨天的收盘价为42.25，交易量达到23。OALC的实时价格图表显示了这些更新。

Unified Series Trust OneAscent Large Cap Core ETF股票是否支付股息？

Unified Series Trust OneAscent Large Cap Core ETF目前的价值为42.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.41%和USD。实时查看图表以跟踪OALC走势。

如何购买OALC股票？

您可以以42.15的当前价格购买Unified Series Trust OneAscent Large Cap Core ETF股票。订单通常设置在42.15或42.45附近，而23和-0.28%显示市场活动。立即关注OALC的实时图表更新。

如何投资OALC股票？

投资Unified Series Trust OneAscent Large Cap Core ETF需要考虑年度范围33.38 - 42.49和当前价格42.15。许多人在以42.15或42.45下订单之前，会比较2.78%和。实时查看OALC价格图表，了解每日变化。

Unified Series Trust OneAscent Large Cap Core ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Unified Series Trust OneAscent Large Cap Core ETF的最高价格是42.49。在33.38 - 42.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Unified Series Trust OneAscent Large Cap Core ETF的绩效。

Unified Series Trust OneAscent Large Cap Core ETF股票的最低价格是多少？

Unified Series Trust OneAscent Large Cap Core ETF（OALC）的最低价格为33.38。将其与当前的42.15和33.38 - 42.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OALC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OALC股票是什么时候拆分的？

Unified Series Trust OneAscent Large Cap Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.25和17.41%中可见。

日范围
42.08 42.32
年范围
33.38 42.49
前一天收盘价
42.25
开盘价
42.27
卖价
42.15
买价
42.45
最低价
42.08
最高价
42.32
交易量
23
日变化
-0.24%
月变化
2.78%
6个月变化
17.44%
年变化
17.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%