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OACP: Unified Series Trust OneAscent Core Plus Bond ETF

22.40 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OACP汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点22.39和高点22.44进行交易。

关注Unified Series Trust OneAscent Core Plus Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OACP股票今天的价格是多少？

Unified Series Trust OneAscent Core Plus Bond ETF股票今天的定价为22.40。它在22.39 - 22.44范围内交易，昨天的收盘价为22.38，交易量达到40。OACP的实时价格图表显示了这些更新。

Unified Series Trust OneAscent Core Plus Bond ETF股票是否支付股息？

Unified Series Trust OneAscent Core Plus Bond ETF目前的价值为22.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.36%和USD。实时查看图表以跟踪OACP走势。

如何购买OACP股票？

您可以以22.40的当前价格购买Unified Series Trust OneAscent Core Plus Bond ETF股票。订单通常设置在22.40或22.70附近，而40和-0.04%显示市场活动。立即关注OACP的实时图表更新。

如何投资OACP股票？

投资Unified Series Trust OneAscent Core Plus Bond ETF需要考虑年度范围22.29 - 23.26和当前价格22.40。许多人在以22.40或22.70下订单之前，会比较0.27%和。实时查看OACP价格图表，了解每日变化。

Unified Series Trust OneAscent Core Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Unified Series Trust OneAscent Core Plus Bond ETF的最高价格是23.26。在22.29 - 23.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Unified Series Trust OneAscent Core Plus Bond ETF的绩效。

Unified Series Trust OneAscent Core Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？

Unified Series Trust OneAscent Core Plus Bond ETF（OACP）的最低价格为22.29。将其与当前的22.40和22.29 - 23.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OACP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OACP股票是什么时候拆分的？

Unified Series Trust OneAscent Core Plus Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.38和-3.36%中可见。

日范围
22.39 22.44
年范围
22.29 23.26
前一天收盘价
22.38
开盘价
22.41
卖价
22.40
买价
22.70
最低价
22.39
最高价
22.44
交易量
40
日变化
0.09%
月变化
0.27%
6个月变化
-3.24%
年变化
-3.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%