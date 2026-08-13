NVTX: Tradr 2X Long NVTS Daily ETF
今日NVTX汇率已更改6.50%。当日，交易品种以低点21.64和高点23.79进行交易。
关注Tradr 2X Long NVTS Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NVTX股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long NVTS Daily ETF股票今天的定价为23.59。它在21.64 - 23.79范围内交易，昨天的收盘价为22.15，交易量达到259。NVTX的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long NVTS Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long NVTS Daily ETF目前的价值为23.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.20%和USD。实时查看图表以跟踪NVTX走势。
如何购买NVTX股票？
您可以以23.59的当前价格购买Tradr 2X Long NVTS Daily ETF股票。订单通常设置在23.59或23.89附近，而259和0.55%显示市场活动。立即关注NVTX的实时图表更新。
如何投资NVTX股票？
投资Tradr 2X Long NVTS Daily ETF需要考虑年度范围12.02 - 209.96和当前价格23.59。许多人在以23.59或23.89下订单之前，会比较64.28%和。实时查看NVTX价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long NVTS Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long NVTS Daily ETF的最高价格是209.96。在12.02 - 209.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long NVTS Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long NVTS Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long NVTS Daily ETF（NVTX）的最低价格为12.02。将其与当前的23.59和12.02 - 209.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVTX股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long NVTS Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.15和-10.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.15
- 开盘价
- 23.46
- 卖价
- 23.59
- 买价
- 23.89
- 最低价
- 21.64
- 最高价
- 23.79
- 交易量
- 259
- 日变化
- 6.50%
- 月变化
- 64.28%
- 6个月变化
- 2.21%
- 年变化
- -10.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%