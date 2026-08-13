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NVTX: Tradr 2X Long NVTS Daily ETF

23.59 USD 1.44 (6.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NVTX汇率已更改6.50%。当日，交易品种以低点21.64和高点23.79进行交易。

关注Tradr 2X Long NVTS Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NVTX股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long NVTS Daily ETF股票今天的定价为23.59。它在21.64 - 23.79范围内交易，昨天的收盘价为22.15，交易量达到259。NVTX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long NVTS Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long NVTS Daily ETF目前的价值为23.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.20%和USD。实时查看图表以跟踪NVTX走势。

如何购买NVTX股票？

您可以以23.59的当前价格购买Tradr 2X Long NVTS Daily ETF股票。订单通常设置在23.59或23.89附近，而259和0.55%显示市场活动。立即关注NVTX的实时图表更新。

如何投资NVTX股票？

投资Tradr 2X Long NVTS Daily ETF需要考虑年度范围12.02 - 209.96和当前价格23.59。许多人在以23.59或23.89下订单之前，会比较64.28%和。实时查看NVTX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long NVTS Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long NVTS Daily ETF的最高价格是209.96。在12.02 - 209.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long NVTS Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long NVTS Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long NVTS Daily ETF（NVTX）的最低价格为12.02。将其与当前的23.59和12.02 - 209.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NVTX股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long NVTS Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.15和-10.20%中可见。

日范围
21.64 23.79
年范围
12.02 209.96
前一天收盘价
22.15
开盘价
23.46
卖价
23.59
买价
23.89
最低价
21.64
最高价
23.79
交易量
259
日变化
6.50%
月变化
64.28%
6个月变化
2.21%
年变化
-10.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%