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NVDY: Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

12.73 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NVDY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点12.68和高点12.93进行交易。

关注Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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NVDY新闻

常见问题解答

NVDY股票今天的价格是多少？

Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF股票今天的定价为12.73。它在12.68 - 12.93范围内交易，昨天的收盘价为12.73，交易量达到1134。NVDY的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF目前的价值为12.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.81%和USD。实时查看图表以跟踪NVDY走势。

如何购买NVDY股票？

您可以以12.73的当前价格购买Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在12.73或13.03附近，而1134和-1.47%显示市场活动。立即关注NVDY的实时图表更新。

如何投资NVDY股票？

投资Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围11.57 - 14.94和当前价格12.73。许多人在以12.73或13.03下订单之前，会比较6.71%和。实时查看NVDY价格图表，了解每日变化。

Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF的最高价格是14.94。在11.57 - 14.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF的绩效。

Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF（NVDY）的最低价格为11.57。将其与当前的12.73和11.57 - 14.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NVDY股票是什么时候拆分的？

Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.73和-8.81%中可见。

日范围
12.68 12.93
年范围
11.57 14.94
前一天收盘价
12.73
开盘价
12.92
卖价
12.73
买价
13.03
最低价
12.68
最高价
12.93
交易量
1.134 K
日变化
0.00%
月变化
6.71%
6个月变化
-3.12%
年变化
-8.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%