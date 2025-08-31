NVDY: Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
今日NVDY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点12.68和高点12.93进行交易。
关注Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NVDY股票今天的价格是多少？
Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF股票今天的定价为12.73。它在12.68 - 12.93范围内交易，昨天的收盘价为12.73，交易量达到1134。NVDY的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF目前的价值为12.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.81%和USD。实时查看图表以跟踪NVDY走势。
如何购买NVDY股票？
您可以以12.73的当前价格购买Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在12.73或13.03附近，而1134和-1.47%显示市场活动。立即关注NVDY的实时图表更新。
如何投资NVDY股票？
投资Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围11.57 - 14.94和当前价格12.73。许多人在以12.73或13.03下订单之前，会比较6.71%和。实时查看NVDY价格图表，了解每日变化。
Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF的最高价格是14.94。在11.57 - 14.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF的绩效。
Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF（NVDY）的最低价格为11.57。将其与当前的12.73和11.57 - 14.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVDY股票是什么时候拆分的？
Tidal ETF Trust II YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.73和-8.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.73
- 开盘价
- 12.92
- 卖价
- 12.73
- 买价
- 13.03
- 最低价
- 12.68
- 最高价
- 12.93
- 交易量
- 1.134 K
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 6.71%
- 6个月变化
- -3.12%
- 年变化
- -8.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%