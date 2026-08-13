NVDG: Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
今日NVDG汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点19.41和高点20.36进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- W1
- MN
常见问题解答
NVDG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF股票今天的定价为19.63。它在19.41 - 20.36范围内交易，昨天的收盘价为19.54，交易量达到211。NVDG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF目前的价值为19.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.04%和USD。实时查看图表以跟踪NVDG走势。
如何购买NVDG股票？
您可以以19.63的当前价格购买Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF股票。订单通常设置在19.63或19.93附近，而211和-3.59%显示市场活动。立即关注NVDG的实时图表更新。
如何投资NVDG股票？
投资Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF需要考虑年度范围12.34 - 24.70和当前价格19.63。许多人在以19.63或19.93下订单之前，会比较21.10%和。实时查看NVDG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF的最高价格是24.70。在12.34 - 24.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF（NVDG）的最低价格为12.34。将其与当前的19.63和12.34 - 24.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVDG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.54和19.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.54
- 开盘价
- 20.36
- 卖价
- 19.63
- 买价
- 19.93
- 最低价
- 19.41
- 最高价
- 20.36
- 交易量
- 211
- 日变化
- 0.46%
- 月变化
- 21.10%
- 6个月变化
- 38.43%
- 年变化
- 19.04%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%