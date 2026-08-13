NVDG股票今天的价格是多少？ Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF股票今天的定价为19.63。它在19.41 - 20.36范围内交易，昨天的收盘价为19.54，交易量达到211。NVDG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF股票是否支付股息？ Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF目前的价值为19.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.04%和USD。实时查看图表以跟踪NVDG走势。

如何购买NVDG股票？ 您可以以19.63的当前价格购买Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF股票。订单通常设置在19.63或19.93附近，而211和-3.59%显示市场活动。立即关注NVDG的实时图表更新。

如何投资NVDG股票？ 投资Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF需要考虑年度范围12.34 - 24.70和当前价格19.63。许多人在以19.63或19.93下订单之前，会比较21.10%和。实时查看NVDG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF的最高价格是24.70。在12.34 - 24.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF股票的最低价格是多少？ Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF（NVDG）的最低价格为12.34。将其与当前的19.63和12.34 - 24.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。