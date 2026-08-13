NVBU: AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
今日NVBU汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点31.58和高点31.61进行交易。
关注AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NVBU股票今天的价格是多少？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF股票今天的定价为31.61。它在31.58 - 31.61范围内交易，昨天的收盘价为31.62，交易量达到2。NVBU的实时价格图表显示了这些更新。
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF股票是否支付股息？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF目前的价值为31.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.98%和USD。实时查看图表以跟踪NVBU走势。
如何购买NVBU股票？
您可以以31.61的当前价格购买AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF股票。订单通常设置在31.61或31.91附近，而2和0.09%显示市场活动。立即关注NVBU的实时图表更新。
如何投资NVBU股票？
投资AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF需要考虑年度范围27.95 - 31.65和当前价格31.61。许多人在以31.61或31.91下订单之前，会比较0.89%和。实时查看NVBU价格图表，了解每日变化。
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF的最高价格是31.65。在27.95 - 31.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF的绩效。
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF股票的最低价格是多少？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF（NVBU）的最低价格为27.95。将其与当前的31.61和27.95 - 31.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVBU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVBU股票是什么时候拆分的？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.62和8.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.62
- 开盘价
- 31.58
- 卖价
- 31.61
- 买价
- 31.91
- 最低价
- 31.58
- 最高价
- 31.61
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 0.89%
- 6个月变化
- 8.81%
- 年变化
- 8.98%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%