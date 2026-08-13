NVBU股票今天的价格是多少？ AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF股票今天的定价为31.61。它在31.58 - 31.61范围内交易，昨天的收盘价为31.62，交易量达到2。NVBU的实时价格图表显示了这些更新。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF股票是否支付股息？ AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF目前的价值为31.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.98%和USD。实时查看图表以跟踪NVBU走势。

如何购买NVBU股票？ 您可以以31.61的当前价格购买AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF股票。订单通常设置在31.61或31.91附近，而2和0.09%显示市场活动。立即关注NVBU的实时图表更新。

如何投资NVBU股票？ 投资AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF需要考虑年度范围27.95 - 31.65和当前价格31.61。许多人在以31.61或31.91下订单之前，会比较0.89%和。实时查看NVBU价格图表，了解每日变化。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF的最高价格是31.65。在27.95 - 31.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF的绩效。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF股票的最低价格是多少？ AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF（NVBU）的最低价格为27.95。将其与当前的31.61和27.95 - 31.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVBU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。