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NUHY: Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF

21.24 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NUHY汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点21.24和高点21.28进行交易。

关注Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NUHY新闻

常见问题解答

NUHY股票今天的价格是多少？

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF股票今天的定价为21.24。它在21.24 - 21.28范围内交易，昨天的收盘价为21.22，交易量达到26。NUHY的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF目前的价值为21.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.35%和USD。实时查看图表以跟踪NUHY走势。

如何购买NUHY股票？

您可以以21.24的当前价格购买Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在21.24或21.54附近，而26和-0.05%显示市场活动。立即关注NUHY的实时图表更新。

如何投资NUHY股票？

投资Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF需要考虑年度范围20.93 - 21.85和当前价格21.24。许多人在以21.24或21.54下订单之前，会比较0.43%和。实时查看NUHY价格图表，了解每日变化。

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF的最高价格是21.85。在20.93 - 21.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF的绩效。

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF（NUHY）的最低价格为20.93。将其与当前的21.24和20.93 - 21.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NUHY股票是什么时候拆分的？

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.22和-1.35%中可见。

日范围
21.24 21.28
年范围
20.93 21.85
前一天收盘价
21.22
开盘价
21.25
卖价
21.24
买价
21.54
最低价
21.24
最高价
21.28
交易量
26
日变化
0.09%
月变化
0.43%
6个月变化
-0.84%
年变化
-1.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%